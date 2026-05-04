Хасърджиев излиза на свобода срещу 60 000 евро

Софийският районен съд освободи под парична гаранция д-р Станимир Хасърджиев и гръцкия модел Анастасиос Михайлидис.

Определената гаранция за д-р Станимир Хасърджиев е60 000 евро, а за гръцкия модел Анастасиос Михайлидис е 10 000 евро гаранция.

Двамата бяха в ареста, а останалите обвиняеми – актьорът Росен Белов и бившият легионер Симеон Дряновки – остават под домашен арест.

Прокуратурата повдига общо 17 обвинения срещу четиримата, включително за принуда с използване на оръжие и полово удовлетворение чрез сила и заплаха, като делото получи ход въпреки проблем с призоваването на един от пострадалите.