Парите по ПВУ: Засега са спасени 400 млн.евро, четвъртият транп се чака до 2 месеца

Служебното правителство е успяло временно да спаси 400 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост. Парите ще бъдат платени ако бъде успешно прието антикорупционното законодателство и реформите свързани с главния прокурор. Това съобщи служебният премиер Андрей Гюров. Крайният срок за промените е 31 август.

Очаква се четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост да бъде получено до два месеца. То е на стойност 900 млн. евро.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Пред нас имаше две задачи - първата да подадем искане за 4-о плащане и втората да спасим близо половин милиард евро по 2-рото и 3-тото плащане - пари, които бяха блокирани, заради политическата неохота на управляващите за борба с корупцията."

Мария Недина, вицепремиер по европейските средства: "С договорените изменения по ПВУ изместваме крайния срок за реформата за антикорупционната комисия, който щеше да изтече точно днес на 4 май."

Така реално двата ангажимента, свързани със съдебната система, се прехвърлят към петото окончателно плащане.



България има да получава по Плана за възстановяване и устойчивост още около 2,9 млрд. евро. Те обаче са свързани с реформи във водния сектор, енергетиката, обществените поръчки и транспорта. От служебното правителство са изчислили, че ако не бъдат изпълнени реформите свързани с ВиК сектора и енергетиката, загубите за страната могат да бъдат около 500 млн. евро.



Първите удържани суми заради отказа на България до отдели "Булгартрансгаз" и Електроенергийния системен оператор от Българския енергиен холдинг ще бъдат отразени още при четвъртото плащане.

Мария Недина, вицепремиер по европейските средства: "Европейската комисия не ни дава конкретно сума, която можем да загубим, конкретно за четвърто плащане това е един междинен етап, за който няма да бъдат удържани толкова много средства, тъй като цялостната реформа касае пето плащане."

Предоговарянето на Плана продължава и в момента по отношение на последното плащане, тъй като програмата приключва в края на август.