Български евродепутати: Компромисите на докладчика за РСМ създават опасни прецеденти

“Компромисите, съставени от докладчика за РСМ Томас Вайс, за пореден път създават опасни прецеденти, поставят под въпрос основни принципи на Европейския парламент и погазват голяма част от политиките, заложени в преговорната рамка между ЕС и РСМ.” Това се казва в коментари на българските евродепутати Ивайло Вълчев (Европейски консерватори и реформисти) и Станислав Стоянов (Европа на суверенните нации), които са докладчици в сянка за своите политически групи по доклада за Република Северна Македония в ЕП. Двамата евродепутати изпратиха коментарите си до докладчика Томас Вайц. Според тях ключови въпроси и червени линии, описани в над 100 изменения по доклада, внесени от българските представители, отново не са адекватно отразени.

Позицията на Ивайло Вълчев и Станислав Стоянов е подкрепена от всички български представители в Европейския парламент в специално писмо, изпратено до докладчика за РСМ, докладчиците в сянка, координаторите по външна политика на групите в ЕП и до ръководствата на политическите групи.

В писмото на българските евродепутати се казва:

„Това не е просто въпрос на национална чувствителност или двустранна загриженост. То засяга целостта, предвидимостта и институционалната достоверност на самия процес на разширяване на ЕС. Ако елементи, единодушно договорени от Съвета и официално приети от страна кандидатка, впоследствие могат да бъдат релативизирани, политически преосмислени или непряко отворени отново чрез езика на доклада на Европейския парламент, това рискува да подкопае доверието в собствените решения, ангажименти и рамка за присъединяване на Европейския съюз.

Ако единодушно договорените европейски компромиси впоследствие могат да бъдат разводнени, заобиколени или политически преосмислени чрез езика на парламентарните доклади, това би представлявало сериозна заплаха за целостта, предвидимостта и институционалната достоверност на самия процес на присъединяване към ЕС и би изпратило дълбоко тревожен сигнал както към държавите членки, така и към страните кандидатки относно надеждността на собствените ангажименти на Съюза.“

В тази връзка смятаме, че горепосочените опасения и позиции следва да бъдат адекватно отразени в окончателните компромисни текстове, които ще бъдат подложени на гласуване в комисията по външни работи, за да се предотврати по-нататъшно институционално напрежение, да се избегне повторното отваряне на политически чувствителни въпроси и да се запази широкият политически консенсус, необходим за доверието както в доклада, така и в самия процес на разширяване.“

Общата позиция на българските евродепутати е изпратена и до председателя на Народното събрание, президента на републиката, министър-председателя на България и министъра на външните работи на Република България.

