Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в...
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с...
Президентът Йотова: Вертикалният газов коридор е от стратегическо значение за сигурността на европейската енергийна система

По света
Снимка: Пресцентър на президентството
С добре развитата газопреносна мрежа със съседните страни България се утвърждава като важен регионален център за разпределение на природен газ, заяви държавният глава на дискусия в Ереван, съобщиха от пресцентъра на президентството.

"Вертикалният газов коридор има стратегическо значение за енергийната сигурност на Европа. Освен икономическите ползи той има и политическо значение във време на сериозни геополитически разделения и военни конфликти", подчерта президентът Йотова на събитие на високо ниво на тема „Въздействието на вертикалния газор коридор върху регионалната енергийна сигурност“.

Дискусията съпътства провеждането на Осмата среща на върха на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван.

В разговора за ролята на Вертикалния газов коридор участваха и държавни и правителствени ръководители от Гърция, Молдова, Украйна, Сърбия, Румъния. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране на енергийната сигурност и диверсификация на доставките на природен газ за страните от Югоизточна, Източна и Централна Европа.

В изказването си Илияна Йотова подчерта, че „Булгартрансгаз“ е сред инициаторите на идеята за устойчиво разширение на газопреносната инфраструктура в региона и беше първият оператор, който стартира целеви инвестиции за изграждане на Вертикалния газов коридор.

Държавният глава запозна участниците в срещата с проектите на българската държава за изграждане на газова инфраструктура. За настоящата година е планирано увеличаване на преносния капацитет от Гърция до България, за да се осигури по-голям обем на потоците в северна посока от терминалите за втечнен природен газ в Гърция, както и увеличаване на преносния капацитет от България до Румъния, за да се осигури по-голям поток към Източна и Централна Европа. През 2027 г. трябва да бъде увеличен капацитетът на междусистемната точка в Стара Загора.

„България се утвърждава като важен регионален център за разпределение на природен газ, разполагайки с добре развита газопреносна мрежа със съседните страни. Страната ни играе съществена роля за осигуряването на потоци по оста север – юг, подкрепя диверсификацията чрез достъп до терминали с втечнен газ в Гърция и укрепва връзките с Румъния и Сърбия“, посочи президентът Йотова.

Държавният глава подчерта, че Вертикалният газов коридор е доказателство какво може да бъде постигнато чрез стратегическо партньорство. „Той не е само система от газопроводи, а символ на нашия общ ангажимент към енергийната независимост, сигурност и развитие“, заяви Илияна Йотова, като изтъкна колко са важни сътрудничеството и инвестициите в инфраструктура, която да гарантира стабилно и устойчиво енергийно бъдеще за нашия регион.

