Огнена стихия: Над 100 хектара са изпепелени при горски пожар в Чехия

Около 100 хектара са обхванати от пожара, който избухна в събота в Национален парк "Бохемска Швейцария" в Чехия.

Над 500 души и 7 хеликоптера участват в потушаването на стихията. Властите съобщиха, че пожарът е под контрол, но ситуацията остава критична.

Усилията на огнеборците са съсредоточени близо до дом за хора със специални грижи, където се намира едно от огнищата. Силният вятър, високите температури и сухата растителност затрудняват потушаването. Въведена е забрана за полети над района, а няколко пътни участъка са затворени.