Среща на върха в Ереван: Форум на европейската политическа общност

Лидери от цяла Европа се включиха в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност. България е представена от президента Илияна Йотова. За първи път като страна гост извън Европа се включва Канада. Конфликтите в Украйна и Близкия изток и европейската сигурност бяха акцент в разговорите. В рамките на форума бяха проведени и редица двустранни срещи. Министър-председателят на Армения Никол Пашинян приветства в Ереван близо 50 държавни и правителствени ръководители.

Никол Пашинян, министър-председател на Армения: „Тази среща е важна и в международен контекст, особено сега, когато светът е изправен пред множество нарастващи предизвикателства от Украйна до Близкия изток. Бих искал да се надявам, че в резултат на нашите дискусии и решения тази среща може да се превърне в историческа за международния мир и стабилност."



Антонио Коща, председател на Европейския съвет: „Геополитическата ситуация в Европа с продължаващата агресивна война на Русия в Украйна и конфликта в Близкия изток показва, че нашият континент се нуждае от 360-градусова визия за сигурността си."

Подкрепата за Украйна беше главна тема на форума. Британският премиер Киър Стармър заяви, че Лондон обмисля присъединяване към схемата за заем от 90 милиарда евро в подкрепа на Киев. Украинският президент Зеленски отбеляза, че ще е добре за Европа да участва в мирни преговори с Русия и да говори в един глас.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Това лято е моментът, когато Путин ще реши дали да разшири войната или да премине към дипломация и ние трябва да го подтикнем към дипломацията. Русия обяви, че на 9 май в Москва ще се проведе парад без военна техника. Ако това се случи, ще бъде първият път от много години насам, в който не могат да си позволят военна техника и се страхуват, че над Червения площад може да прелетят дронове. Това показва, че в момента те не са силни."

Присъствието на първия неевропейски лидер - канадският премиер Марк Карни, предаде допълнителна тежест на форума. Създадена през 2022 г. след пълномащабната руска инвазия в Украйна, инициативата се възприемаше като клуб анти Путин. При втория мандат на Тръмп и в свят, подложен на сътресения, в Ереван европейци и канадци демонстрираха единен фронт.

Марк Карни, министър-председател на Канада: „Личното ми убеждение е, че международният ред ще бъде възстановен и това ще стане от Европа, затова много ценя символиката на тази покана."

България е двигател на процесите по изграждане на свързаността в Европа, заяви президентът Илияна Йотова на форума в Ереван. В изказването си тя постави акцент върху проектите, свързани с енергийната и транспортната свързаност на Стария континент, в които имаме активно участие. Държавният глава подчерта, че страната ни беше една от първите, които разшириха капацитета на газовите си хранилища след газовата криза от 2022 г. Тя открои значимостта на един от най-мащабните проекти – Вертикалния газов коридор, който ще свърже Гърция, България, Румъния и Унгария.

Българската част от проекта е почти завършена. Илияна Йотова изтъкна и значението на диверсифицирането на енергийните източници, както и на Коридор 8 и Транскаспийския транспортен коридор. Президентът посочи, че България е засилила ролята на своите пристанища на Черно море. По думите ѝ, това са проекти, важни не само за икономиката, а и за сигурността на континента.