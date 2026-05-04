Президентът Йотова и лидери в Европа участват във форума на европейската политическа общност в Ереван

Лидери от цяла Европа се включиха в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност. България е представена от президента Илияна Йотова. За първи път като страна гост извън Европа се включва Канада. Украйна и борбата с наркотрафика са сред централните теми на форума, в рамките на който са планирани и редица двустранни срещи. Срещата на върха е председателствана съвместно от председателя на Европейския съвет Антонио Коща и премиера на Армения Никол Пашинян.

Никол Пашинян, министър-председател на Армения: „Тази среща е важна и в международен контекст, особено сега, когато светът е изправен пред множество нарастващи предизвикателства от Украйна до Близкия изток. Бих искал да се надявам, че в резултат на нашите дискусии и решения тази среща може да се превърне в историческа за международния мир и стабилност.“



Антонио Коща, председател на Европейския съвет: „Геополитическата ситуация в Европа с продължаващата агресивна война на Русия в Украйна и конфликта в Близкия изток показва, че нашият континент се нуждае от 360-градусова визия за сигурността си."

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Това лято е моментът, когато Путин ще реши дали да разшири войната или да премине към дипломация и ние трябва да го подтикнем към дипломацията. Русия обяви, че на 9 май в Москва ще се проведе парад без военна техника. Ако това се случи, ще бъде първият път от много години насам, в който не могат да си позволят военна техника и се страхуват, че над Червения площад може да прелетят дронове. Това показва, че в момента те не са силни."