БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Свлачището на пътя между Пампорово и Смолян никога не е...
Чете се за: 03:17 мин.
Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в...
Чете се за: 04:25 мин.
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Йотова и лидери в Европа участват във форума на европейската политическа общност в Ереван

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Запази
президентът йотова лидери европа участват форума европейската политическа общност ереван
Слушай новината

Лидери от цяла Европа се включиха в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност. България е представена от президента Илияна Йотова. За първи път като страна гост извън Европа се включва Канада. Украйна и борбата с наркотрафика са сред централните теми на форума, в рамките на който са планирани и редица двустранни срещи. Срещата на върха е председателствана съвместно от председателя на Европейския съвет Антонио Коща и премиера на Армения Никол Пашинян.

Никол Пашинян, министър-председател на Армения: „Тази среща е важна и в международен контекст, особено сега, когато светът е изправен пред множество нарастващи предизвикателства от Украйна до Близкия изток. Бих искал да се надявам, че в резултат на нашите дискусии и решения тази среща може да се превърне в историческа за международния мир и стабилност.“

Антонио Коща, председател на Европейския съвет: „Геополитическата ситуация в Европа с продължаващата агресивна война на Русия в Украйна и конфликта в Близкия изток показва, че нашият континент се нуждае от 360-градусова визия за сигурността си."

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Това лято е моментът, когато Путин ще реши дали да разшири войната или да премине към дипломация и ние трябва да го подтикнем към дипломацията. Русия обяви, че на 9 май в Москва ще се проведе парад без военна техника. Ако това се случи, ще бъде първият път от много години насам, в който не могат да си позволят военна техника и се страхуват, че над Червения площад може да прелетят дронове. Това показва, че в момента те не са силни."

#участват във форума #лидери в Европа #президентът Илияна Йотова #Европейска политическа общност #ереван

Последвайте ни

ТОП 24

Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
1
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
2
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
3
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
Съперник изхвърли Никола Цолов на старта в Маями
4
Съперник изхвърли Никола Цолов на старта в Маями
Жълт код: Отново опасност от слани, през деня в София температурите ще се повишат до 17°
5
Жълт код: Отново опасност от слани, през деня в София температурите...
Една жертва и петима пострадали след верижна катастрофа на Северната скоростна тангента
6
Една жертва и петима пострадали след верижна катастрофа на...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Европа

Президентът Йотова: Вертикалният газов коридор е от стратегическо значение за сигурността на европейската енергийна система
Президентът Йотова: Вертикалният газов коридор е от стратегическо значение за сигурността на европейската енергийна система
Огнена стихия: Над 100 хектара са изпепелени при горски пожар в Чехия Огнена стихия: Над 100 хектара са изпепелени при горски пожар в Чехия
Чете се за: 00:42 мин.
Кризата САЩ - НАТО: Къде ще бъдат прехвърлени американските войници? Кризата САЩ - НАТО: Къде ще бъдат прехвърлени американските войници?
Чете се за: 01:05 мин.
В Ереван започва Осмата среща на върха на Европейската политическа общност В Ереван започва Осмата среща на върха на Европейската политическа общност
Чете се за: 00:57 мин.
Напрежение по оста Берлин - Вашингтон: Над 5000 американски военнослужещи ще напуснат Германия Напрежение по оста Берлин - Вашингтон: Над 5000 американски военнослужещи ще напуснат Германия
Чете се за: 01:02 мин.
Една жертва и петима пострадали след верижна катастрофа на Северната скоростна тангента Една жертва и петима пострадали след верижна катастрофа на Северната скоростна тангента
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Свлачището на пътя между Пампорово и Смолян никога не е било изследвано, заяви служебният регионален министър
Свлачището на пътя между Пампорово и Смолян никога не е било...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Разкриха схема за потребителски кредити чрез неистински лични карти Разкриха схема за потребителски кредити чрез неистински лични карти
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
20 000 моряци и стотици кораби са блокирани в района на Ормузкия проток, Тръмп обеща да ги освободи 20 000 моряци и стотици кораби са блокирани в района на Ормузкия проток, Тръмп обеща да ги освободи
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Трима загинали при предполагаема епидемия на круизен кораб,...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Антонио Бандерас гледа българската „Медея“ в Мадрид
Чете се за: 03:07 мин.
Още
С помощта на 6 микроспътника Гърция ще открива и проследява горски...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ