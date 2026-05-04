След свлачището в Смолян: Пътят към Пампорово под въпрос поне за 6 месеца?

Свлачището в Смолян не е било регистрирано, това коментира служебният министър на регионалното развитие. Възстановяването на пътя ще отнеме поне 6 месеца и то при оптимистичния вариант. Реалистичният предвижда 2 години.

Свлачището в Смолян не е официално регистрирано, няма го и в списъка на Геозащита.

Николай Найденов, служебен министър на регионалното развитие: "Нито е имало мониторингова програма за неговото наблюдение, нищо не се е случило - това не е безхаберие и не е пропуск, просто е един дълъг процес."

Най-вероятната причина за активизирането на свлачището е преовлажняване на почвата.

Снимка: Деси Кулелиева

Николай Найденов, служебен министър на регионалното развитие: "Това преовлажняване тепърва ще се изследва дали идва от снеготопенето или от повечето над нормата годишни валежи, дали идва от просмукване от по-високия язовир - просмукване на подпочвени води или е нещо друго."

Възстановяването на пътя ще отнеме години. Дотогава ще се ползват алтернативните пътища, ако и там не се свлече.

Инж. Тодор Анастасов, председател на УС на АПИ: "Сега в момента се прави всичко възможно те да бъдат укрепени, така че да поемат съответното движение, докато се стигне до решение на съответния проблем. Това, че има проблеми по обходните трасета - да има ги. Както каза министърът - той, районът е такъв."

От регионалното министерство днес направиха публични данните за всички договори, които са свързани с ремонт, поддръжка и строителство на пътища. От там става ясно, че през 2019 година Пътната агенция и "Автомагистрали" ЕАД са сключили договор на стойност близо 570 милиона лева за укрепване на свлачища. Половината от парите са платени авансово. Резултатът 7 години по-късно.

Николай Найденов, служебен министър на регионалното развитие: "От 88 обекта по това възлагане, 33 са в изпълнение, 53 не са започнати изобщо и само три са завършени."

Интерактивна карта вече показва и състоянието на пътищата.

Михаил Михайлов, съветник на УС на АПИ: "Благоевград, Силистра и Пазарджик са най-добре общото състоянието на пътищата на база на тези измервания, а Бургас, Монтана и Видин са най-зле."

А след като държавата отпусна 10 милиона за реконструкция на участъците, откъдето ще мине Джиро ди Италия, от Европейския център за транспортни политики сигнализираха за лош ремонт на пътя между при Долна Баня.

Николай Найденов, служебен министър на регионалното развитие: "Ще му издърпаме ушите на изпълнителя, това е изключително неприятно за всички нас - наистина като че ли се излагаме пред чужденците - това също е вярно."

Ресорните институции обещаха нередностите да бъдат отстранени до началото на състезанието.