БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Свлачището на пътя между Пампорово и Смолян никога не е...
Чете се за: 03:17 мин.
Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в...
Чете се за: 04:25 мин.
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След свлачището в Смолян: Пътят към Пампорово под въпрос поне за 6 месеца?

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Запази

Най-вероятната причина за активизирането на свлачището е преовлажняване на почвата

бедствието родопите мерки властите щетите свлачището пътя смолян ndash пампорово
Снимка: БТА
Слушай новината

Свлачището в Смолян не е било регистрирано, това коментира служебният министър на регионалното развитие. Възстановяването на пътя ще отнеме поне 6 месеца и то при оптимистичния вариант. Реалистичният предвижда 2 години.

Свлачището в Смолян не е официално регистрирано, няма го и в списъка на Геозащита.

Николай Найденов, служебен министър на регионалното развитие: "Нито е имало мониторингова програма за неговото наблюдение, нищо не се е случило - това не е безхаберие и не е пропуск, просто е един дълъг процес."

Най-вероятната причина за активизирането на свлачището е преовлажняване на почвата.

Снимка: Деси Кулелиева

Николай Найденов, служебен министър на регионалното развитие: "Това преовлажняване тепърва ще се изследва дали идва от снеготопенето или от повечето над нормата годишни валежи, дали идва от просмукване от по-високия язовир - просмукване на подпочвени води или е нещо друго."

Възстановяването на пътя ще отнеме години. Дотогава ще се ползват алтернативните пътища, ако и там не се свлече.

Инж. Тодор Анастасов, председател на УС на АПИ: "Сега в момента се прави всичко възможно те да бъдат укрепени, така че да поемат съответното движение, докато се стигне до решение на съответния проблем. Това, че има проблеми по обходните трасета - да има ги. Както каза министърът - той, районът е такъв."

От регионалното министерство днес направиха публични данните за всички договори, които са свързани с ремонт, поддръжка и строителство на пътища. От там става ясно, че през 2019 година Пътната агенция и "Автомагистрали" ЕАД са сключили договор на стойност близо 570 милиона лева за укрепване на свлачища. Половината от парите са платени авансово. Резултатът 7 години по-късно.

Николай Найденов, служебен министър на регионалното развитие: "От 88 обекта по това възлагане, 33 са в изпълнение, 53 не са започнати изобщо и само три са завършени."

Интерактивна карта вече показва и състоянието на пътищата.

Михаил Михайлов, съветник на УС на АПИ: "Благоевград, Силистра и Пазарджик са най-добре общото състоянието на пътищата на база на тези измервания, а Бургас, Монтана и Видин са най-зле."

А след като държавата отпусна 10 милиона за реконструкция на участъците, откъдето ще мине Джиро ди Италия, от Европейския център за транспортни политики сигнализираха за лош ремонт на пътя между при Долна Баня.

Николай Найденов, служебен министър на регионалното развитие: "Ще му издърпаме ушите на изпълнителя, това е изключително неприятно за всички нас - наистина като че ли се излагаме пред чужденците - това също е вярно."

Ресорните институции обещаха нередностите да бъдат отстранени до началото на състезанието.

Николай Найденов, служебен министър на регионалното развитие: "Естествено или неестествено договорите бяха недобре организирани в Пътната агенция, разпилени, несистематизирани."

Йордан Терзиев, съветник на политическия кабинет: "Защото се оказа, че няма единно пътно досие на една пътна отсечка."

Николай Найденов, служебен министър на регионалното развитие: "В АПИ за пръв път се запали лампата, има пълно осветление на процесите, а процесите там минават през договорите, тоест всички пари, които до тук са изхарчени и ще бъдат изхарчени."

#АПИ #МРРБ #свлачища

Последвайте ни

ТОП 24

Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
1
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
2
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
3
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
Жълт код: Отново опасност от слани, през деня в София температурите ще се повишат до 17°
4
Жълт код: Отново опасност от слани, през деня в София температурите...
Една жертва и петима пострадали след верижна катастрофа на Северната скоростна тангента
5
Една жертва и петима пострадали след верижна катастрофа на...
Николай Денков: Искаме да правим национална партия, но трябва да влезем в малките населени места
6
Николай Денков: Искаме да правим национална партия, но трябва да...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
6
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе

Още от: Регионални

Обявиха бедствено положение заради сланите в област Кюстендил
Обявиха бедствено положение заради сланите в област Кюстендил
Международният ден на пожарникаря беше отбелязан и във Варна Международният ден на пожарникаря беше отбелязан и във Варна
Чете се за: 02:17 мин.
47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна 47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна
Чете се за: 00:37 мин.
С две седмици се удължава срока за прием в детските градини в София С две седмици се удължава срока за прием в детските градини в София
Чете се за: 01:37 мин.
Хотелиери и ресторантьори от Родопите настояват за обходен път между Смолян и Пампорово Хотелиери и ресторантьори от Родопите настояват за обходен път между Смолян и Пампорово
Чете се за: 01:37 мин.
Първият български велосипед се съхранява в Историческия музей в Нова Загора Първият български велосипед се съхранява в Историческия музей в Нова Загора
Чете се за: 04:20 мин.

Водещи новини

Хасърджиев излиза на свобода срещу 60 000 евро
Хасърджиев излиза на свобода срещу 60 000 евро
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
След свлачището в Смолян: Пътят към Пампорово под въпрос поне за 6 месеца? След свлачището в Смолян: Пътят към Пампорово под въпрос поне за 6 месеца?
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Разкриха схема за потребителски кредити чрез неистински лични карти Разкриха схема за потребителски кредити чрез неистински лични карти
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
20 000 моряци и стотици кораби са блокирани в района на Ормузкия...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Трима загинали при предполагаема епидемия на круизен кораб,...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ