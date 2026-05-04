Нова схема с онлайн кредити: Измамници теглят хиляди евро с фалшиви лични карти

У нас
Снимка: Архив/БТА
Снимка: Архив/БТА
Измамници взимат потребителски кредити през интернет с фалшиви лични карти. 4-ма души се оказали с по 30 хиляди евро заеми без да подозират. Схемата е работила от около 2 месеца. Зад нея стоят петима души от 19 до 25 години. Те са в ареста за постоянно. Измамниците кандидатствали за потребителски кредити по интернет в една банка.

Комисар Илчо Благоев, началник отдел „Икономическа полиция", СДВР: „Взима се кредит на чужда самоличност. Тоест истинска лична карта на пример вашата с чужда снимка. По нищо не прилича на фалшификат самата лична карта.“

Така измамниците успяват без проблем да преминат онлайн проверката за самоличност.

Комисар Илчо Благоев, началник отдел „Икономическа полиция", СДВР: „Преминават верификация с мобилни телефони, които са с лицево разпознаване. Лицето съответства на снимката, кредитът се отпуска. И впоследствие поради тази схема ги и усвояват чрез виртуалните дебитни карти. Тоест отивате на банкомат без физическа карта парите се изтеглят. Много интересна схема, за първи път се сблъскваме с нея."

Подбирали жертвите си на случаен принцип. За два месеца изтеглили 4 кредита с чужди самоличности.

Десислава Петрова, заместник-градски прокурор на София, говорител на СГП: „Всеки от 4-те кредита, за които имаме доказателства, е на стойност от по 30 000 евро. Като един от кредитите не е усвоен изцяло, тъй като сме били сигнализирани. Започната е работа по случая и те не са могли да довършат дейността си."

Комисар Илчо Благоев, началник отдел „Икономическа полиция", СДВР: „Личните данни не мога да ви кажа откъде са взети. Част от тези хора са и клиенти на банки. Ако се замислите личните ни карти си ги предоставяме къде ли не."

За участие в престъпната схема са задържани трима мъже и две жени на възраст от 19 до 25 години. И петимата са с чисто съдебно минало. Четирима са работили като обслужващ персонал.

Комисар Илчо Благоев, началник отдел „Икономическа полиция", СДВР: „Случаите в конкретния казус са 4, но вече излезе пети, по който има досъдебно производство съвсем отделно. В началото на тяхната дейност за друга банка, където пак са успели да усвоят кредити.“

Десислава Петрова, заместник-градски прокурор на София, говорител на СГП: „Петимата съучастници са напредвали, учили са се в дейността си, развивали са я. И със сигурност щеше да има и други такива случаи, ако не се бяхме намесили."

Ако бъдат признати за виновни петимата младежи могат да получат от 2 до 8 години затвор.

