Обявиха бедствено положение заради сланите в област Кюстендил

от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
Заради падналите слани, обявиха бедствено положение на територията на област Кюстендил. Решението е взето на заседание на Областния съвет заради усложнената обстановка в региона вследствие на температурните аномалии в началото на месец май.

На 2 и 4 май на територията на област Кюстендил бяха отчетени отрицателни температури, които доведоха до сериозни щети по овощните насаждения. В резултат на това, от 18:00 часа на 4 май е в сила бедствено положение на територията на област Кюстендил поради трайни увреждания на селскостопанската продукция.
В срок до 19 май, всички земеделски производители ще имат възможност да подадат заявления за пропаднали площи.

Ситуацията в община Кюстендил е изключително сериозна, при сливовите насаждения щетите се оценяват на 100%. При черешовите насаждения има частично оцеляване, но загубите също са значителни. Най-засегнати са селата Багренци, Таваличево, Долна Гращица, Горна Гращица, Коняво, Граница и Соволяно.

По инициатива на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов на 5 май 2026 г. от 16.00 часа в залата на Общински съвет – Кюстендил ще се проведе среща със земеделските стопани и институциите. Целта на срещата е да бъдат обсъдени възможностите за подпомагане на засегнатите стопани и предприемане на адекватни мерки за справяне с последиците от бедствието.

