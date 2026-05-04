Международният ден на пожарникаря беше отбелязан и във Варна

от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
Пожарникари от Варна отбелязаха професионалния си празник, като почетоха паметта на генерал-лейтенант Илия Дончев. Преди 49 години той ръководи потушаването на пожара на танкера „Ерма“ – бедствие, което би унищожило пристанището и крайбрежната част от града, ако не беше овладяно професионално.

С едноминутно мълчание пред паметната плоча на колегата си Илия Дончев варненските огнеборци почетоха паметта на всички загинали пожарникари.

“Четвърти май е един специален ден за нас. Той е част от международната инициатива, която обединява пожарникарските общности по света и насърчава обществената ангажираност и уважение към професията”- това каза главен инспектор Ивайло Методиев.

Според директора на варненската пожарна Варна - старши комисар Стоян Стоянов, подобряване на условията за работа и безопасността на служителите трябва да продължи. Въпреки това от Синдикалната федерация на служителите в МВР настояват за спешни законодателни мерки за защита на здравето и живота на пожарникарите, за адекватен медицински контрол, за финансиране и кадрово обезпечаване на системата. Макар че още през 2022 година Международната агенция за изследване на рака към Световната здравна организация официално квалифицира пожарникарската професия като канцерогенна, у нас все още липсва специален режим за признаване на рака като професионално заболяване, напомни Йоана Вълова от синдикалната организация на МВР.

Според нея предстои проучване, тъй като в България липсва регистър на професионалните заболявания. Трябва да се подсигурят лични предпазни средства, защото нискокачествените не само застрашават живота и здравето на пожарникарите, но и пречат по време на работа. Пожарникарите плащат висока цена, за да подсигурят сигурността на хората, често за сметка на собственото си здраве, напомниха варненските огнеборци.

