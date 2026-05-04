БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Свлачището на пътя между Пампорово и Смолян никога не е...
Чете се за: 03:17 мин.
Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в...
Чете се за: 04:25 мин.
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Илияна Йотова: България е двигател на европейската свързаност и ключов мост между Европа, Азия и Близкия изток

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Запази
илияна йотова моят глас моето никой преотдадено
Слушай новината

Президентът на Срещата на върха на Европейската политическа общност: България е двигател на процесите по изграждане на свързаността в Европа. Югоизточна Европа е стратегически мост между нашия континент, Азия и Близкия изток, заяви държавният глава Илияна Йотова на форума в Ереван.

Свързаността не е само стратегически избор. Тя е гаранция за нашата обща сигурност – от икономиката до отбраната. България е не само активен партньор, но и двигател на тези процеси. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на дискусиите на Осмата среща на върха на Европейската политическа общност, която се провежда в арменската столица Ереван. Във форума под надслов „Изграждане на бъдещето: сигурност и стабилност в Европа“ участват близо 50 държавни и правителствени ръководители. Европейската политическа общност цели да насърчи политическия диалог и сътрудничеството за укрепване на сигурността, стабилността и просперитета на европейския континент.

Илияна Йотова, президент на Република България: „Крайно време е националните проекти да намерят място в нашата споделена географска и икономическа свързаност. Югоизточна Европа е стратегически мост между нашия континент, Азия и Близкия изток. Времето на кризи отваря нови възможности.“

В изказването си президентът постави акцент върху проектите, свързани с енергийната и транспортната свързаност на Стария континент, в които България има активно участие. „Глобалните конфликти ни научиха по трудния начин, че трябва да развием своята енергийна независимост и да диверсифицираме енергийните си източници“, заяви Йотова, като подчерта, че газовият интерконектор между Гърция и България има ключова роля за диверсификацията.

Държавният глава подчерта, че България беше една от първите страни, които разшириха капацитета на газовите си хранилища след газовата криза от 2022 г. Тя открои значимостта на един от най-мащабните проекти – Вертикалния газов коридор, който ще свърже Гърция, България, Румъния и Унгария. Българската част от проекта е почти завършена.

Илияна Йотова, президент на Република България: „Работим за разширяване на инфраструктурата за възобновяема енергия особено по крайбрежието на Черно море, както и със соларни системи“.

Тя изтъкна, че България е един от най-големите и последователни поддръжници на чистата и безопасна ядрена енергия, като Европейският съюз едва сега преразглежда своята позиция по въпроса. Президентът открои значението на транспортната свързаност.

Илияна Йотова, президент на Република България: „Настояваме за ускоряване на построяването на Коридор 8, който ще свърже България, Северна Македония и Албания – на практика Адриатическо с Черно море. Това е важен не само икономически проект, но и от гледна точка на сигурността не само за региона, а и за цяла Европа.“

Тя подчерта, че тези проекти са важни за интеграцията на страните от Западните Балкани, като ще допринесат за двустранната свързаност, както и за транспортните артерии в цяла Европа. Президентът настоя и за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа – мащабен проект за изграждането на инфраструктура за различен вид транспорт в Европа. Илияна Йотова подчерта и значението на Транскаспийския транспортен коридор, който ще допринесе за свързаността между Европа и Азия.

Държавният глава отново изтъкна колко е важно да бъде изграден още един мост над река Дунав и да се завърши транспортната връзка между Силистра и Кълъраш. В изказването си президентът посочи, че България е засилила ролята на своите пристанища на Черно море.

Илияна Йотова, президент на Република България: „Това са проекти, важни не само за икономиката, а и за сигурността на континента.“

Тя каза, че България изгражда индустриални зони около големите градове за инвестиции и сигурност на регионалните доставки. Президентът изтъкна силните български позиции в развитието на новите технологии, киберсигурността и изкуствения интелект. България е една от шестте държави, избрани от Европейската комисия за изграждането на гигафабрика за изкуствен интелект. Държавният глава постави акцент и върху значението на многогодишната финансова рамка на Европейския съюз.

Илияна Йотова, президент на Република България: „Изключително важно за икономическите проекти, регионалната свързаност и развитие е да се запази кохезионната политика и България твърдо ще настоява за това.“

#ключов мост #европейската свързаност #двигател на #президента Илияна Йотова #Близкия изток #Азия #Европа #България

Последвайте ни

ТОП 24

Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
1
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
2
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
3
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
Жълт код: Отново опасност от слани, през деня в София температурите ще се повишат до 17°
4
Жълт код: Отново опасност от слани, през деня в София температурите...
Една жертва и петима пострадали след верижна катастрофа на Северната скоростна тангента
5
Една жертва и петима пострадали след верижна катастрофа на...
Николай Денков: Искаме да правим национална партия, но трябва да влезем в малките населени места
6
Николай Денков: Искаме да правим национална партия, но трябва да...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
6
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе

Още от: Политика

След свлачището в Смолян: Пътят към Пампорово под въпрос поне 6 месец?
След свлачището в Смолян: Пътят към Пампорово под въпрос поне 6 месец?
Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство
Чете се за: 04:25 мин.
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание
Чете се за: 00:52 мин.
Николай Денков: Искаме да правим национална партия, но трябва да влезем в малките населени места Николай Денков: Искаме да правим национална партия, но трябва да влезем в малките населени места
Чете се за: 04:55 мин.
Важна политическа седмица: Президентът започва консултации за формирането на редовен кабинет Важна политическа седмица: Президентът започва консултации за формирането на редовен кабинет
Чете се за: 00:57 мин.
Ивайло Мирчев, "Да, България": Ще атакуваме бюджета с десни мерки Ивайло Мирчев, "Да, България": Ще атакуваме бюджета с десни мерки
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Свлачището на пътя между Пампорово и Смолян никога не е било изследвано, заяви служебният регионален министър
Свлачището на пътя между Пампорово и Смолян никога не е било...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Разкриха схема за потребителски кредити чрез неистински лични карти Разкриха схема за потребителски кредити чрез неистински лични карти
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
20 000 моряци и стотици кораби са блокирани в района на Ормузкия проток, Тръмп обеща да ги освободи 20 000 моряци и стотици кораби са блокирани в района на Ормузкия проток, Тръмп обеща да ги освободи
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Трима загинали при предполагаема епидемия на круизен кораб,...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Антонио Бандерас гледа българската „Медея“ в Мадрид
Чете се за: 03:07 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ