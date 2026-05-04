Илияна Йотова: България е двигател на европейската свързаност и ключов мост между Европа, Азия и Близкия изток

Президентът на Срещата на върха на Европейската политическа общност: България е двигател на процесите по изграждане на свързаността в Европа. Югоизточна Европа е стратегически мост между нашия континент, Азия и Близкия изток, заяви държавният глава Илияна Йотова на форума в Ереван.

Свързаността не е само стратегически избор. Тя е гаранция за нашата обща сигурност – от икономиката до отбраната. България е не само активен партньор, но и двигател на тези процеси. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на дискусиите на Осмата среща на върха на Европейската политическа общност, която се провежда в арменската столица Ереван. Във форума под надслов „Изграждане на бъдещето: сигурност и стабилност в Европа“ участват близо 50 държавни и правителствени ръководители. Европейската политическа общност цели да насърчи политическия диалог и сътрудничеството за укрепване на сигурността, стабилността и просперитета на европейския континент.

Илияна Йотова, президент на Република България: „Крайно време е националните проекти да намерят място в нашата споделена географска и икономическа свързаност. Югоизточна Европа е стратегически мост между нашия континент, Азия и Близкия изток. Времето на кризи отваря нови възможности.“

В изказването си президентът постави акцент върху проектите, свързани с енергийната и транспортната свързаност на Стария континент, в които България има активно участие. „Глобалните конфликти ни научиха по трудния начин, че трябва да развием своята енергийна независимост и да диверсифицираме енергийните си източници“, заяви Йотова, като подчерта, че газовият интерконектор между Гърция и България има ключова роля за диверсификацията.

Държавният глава подчерта, че България беше една от първите страни, които разшириха капацитета на газовите си хранилища след газовата криза от 2022 г. Тя открои значимостта на един от най-мащабните проекти – Вертикалния газов коридор, който ще свърже Гърция, България, Румъния и Унгария. Българската част от проекта е почти завършена.

Илияна Йотова, президент на Република България: „Работим за разширяване на инфраструктурата за възобновяема енергия особено по крайбрежието на Черно море, както и със соларни системи“.

Тя изтъкна, че България е един от най-големите и последователни поддръжници на чистата и безопасна ядрена енергия, като Европейският съюз едва сега преразглежда своята позиция по въпроса. Президентът открои значението на транспортната свързаност.

Илияна Йотова, президент на Република България: „Настояваме за ускоряване на построяването на Коридор 8, който ще свърже България, Северна Македония и Албания – на практика Адриатическо с Черно море. Това е важен не само икономически проект, но и от гледна точка на сигурността не само за региона, а и за цяла Европа.“

Тя подчерта, че тези проекти са важни за интеграцията на страните от Западните Балкани, като ще допринесат за двустранната свързаност, както и за транспортните артерии в цяла Европа. Президентът настоя и за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа – мащабен проект за изграждането на инфраструктура за различен вид транспорт в Европа. Илияна Йотова подчерта и значението на Транскаспийския транспортен коридор, който ще допринесе за свързаността между Европа и Азия.

Държавният глава отново изтъкна колко е важно да бъде изграден още един мост над река Дунав и да се завърши транспортната връзка между Силистра и Кълъраш. В изказването си президентът посочи, че България е засилила ролята на своите пристанища на Черно море.

Илияна Йотова, президент на Република България: „Това са проекти, важни не само за икономиката, а и за сигурността на континента.“

Тя каза, че България изгражда индустриални зони около големите градове за инвестиции и сигурност на регионалните доставки. Президентът изтъкна силните български позиции в развитието на новите технологии, киберсигурността и изкуствения интелект. България е една от шестте държави, избрани от Европейската комисия за изграждането на гигафабрика за изкуствен интелект. Държавният глава постави акцент и върху значението на многогодишната финансова рамка на Европейския съюз.