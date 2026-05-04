Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?

До края на седмицата България ще има редовно правителство - за първи път от близо 30 години - съставено от една политическа сила и с абсолютно мнозинство в Народното събрание. Утре държавният глава Илияна Йотова започва консултациите с парламентарно представените сили. На този фон спекулациите с имената на бъдещите министри не спират.

Очаква се утре точно в 10.30 президентът Илиана Йотова да започне консултациите с парламентарно представените сили, а на 7 май се очаква да връчи и първия мандат. Очаква се той да бъде върнат изпълнен веднага. Така още в петък Народното събрание ще може да гласува и състава на Министерския съвет. Но важният въпрос е – кои са очакваните имена в бъдещия кабинет Радев и ще има ли сливане на министерства?

Почти без съмнение Румен Радев ще е човекът, който ще получи папката от президента Илияна Йотова, а след това и ще оглави и Министерския съвет.

Иван Демерджиев се очаква да бъде заместник-министър председател и да поеме Министерството на вътрешните работи. Докато другият пост, за който е спряган - Министерството на правосъдието, остава под въпрос.

Иван Демерджиев, Прогресивна България, 23.04.2026 година: "Сърцето ми остана в МВР и това не е тайна нито за служителите там, нито за хората, които ме познават."

Министерството на финансите ще оглави друг вицепремиер в кабинета Радев - Гълъб Донев, а спряганият за този пост - бившият заместник-кмет на София Иван Василев - се очаква да бъде министър на електронното управление. Социалното министерство е възможно да е под контрола на Лазар Лазаров.

И макар Румен Радев да обеща:

Румен Радев, председател на Прогресивна България, 30.04.2026година: "Слуховете, които се пуснаха за министерство на културизма, тоест сливане на културата с туризма, няма такива неща, това са абсолютни манипулации."

Вероятно обаче министерството на икономиката и индустрията ще бъде слято с министерството на иновациите и растежа, и оглавено от Александър Пулев.

Министри от предишни служебни кабинети се очаква да вземат постове и в бъдещия състав на Министерския съвет.

Така Димитър Стоянов се очаква отново да застане начело на отбраната, а Иван Шишков на регионалното развитие. Красимира Стоянова най-вероятно ще оглави транспортното министерство, а Росица Карамфилова - екологията.

Росица Карамфилова, Прогресивна България: "В момента текат преговори и разговори за състава, структурата на Министерски съвет - всяка спекулация с имена, с позиции не мисля че е състоятелна."

Енергийният експерт Кирил Темелков вероятно ще бори договора с Боташ и енергийните компенсации в ресорното министерство. Бившите служебени министри Асен Меджидиев и Илин Димитров се очаква отново да поемат министерствата на здравеопазването и туризма. Съветникът по образованието на президента Радев - Димитър Здравков се очаква да оглави Министерството на образованието и науката.

Под въпрос остава министерството на земеделието и макар за поста да беше спряган Явор Гечев, вероятно е министерското кресло да поеме друг. В предизборната кампания в листите "Прогресивна България" попаднаха много спортисти, очаква се някой от тях да оглави съответно и спортното министерство.

