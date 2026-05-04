Робот помага на учените да разгадаят как кашалотите общуват помежду си

Нов подход дава шанс на учените да разберат по-добре как кашалотите общуват помежду си и как реагират на човешки шум като корабоплаване и строителство в морето.

Дълбоко под повърхността на океана тези китове общуват чрез серии от щракания, които се разпространяват на огромни разстояния. Сега американски учени започват да проследяват тези разговори в реално време с помощта на автономен подводен робот.

Устройството работи като самодвижеща се подводница, която бавно следва кашалотите и с месеци събира данни, ориентирайки се по звуците им. Това е голям пробив, тъй като досега изследователите можеха само да ги засичат или проследяват за кратко.