Нови правила за наградите „Оскар“: Няма да участват сценарии и актьори, генерирани с изкуствен интелект

Край на възможността сценарии и актьори генерирани с изкуствен интелект да участват в надпреварата за наградите „Оскар“.

Американската академия за филмови изкуства и науки заяви, че за да бъдат допуснати, сценариите трябва да са написани от човек, и ще се вземат предвид само роли, „доказано изпълнени от хора“.

Нови правила има и за международния конкурс. Досега всяка държава можеше да подава само един официален филм в тази категория. Сега право на участие ще имат и филми, спечелили наградите на престижните филмови фестивали.

Актьорите пък вече ще могат да бъдат номинирани за повече от една роля, ако получат достатъчно висок брой гласове.