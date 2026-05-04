В Париж започва изграждането на арт инсталация в памет на Кристо и Жан-Клод

В Париж започва изграждането на гигантска арт инсталация в памет на творчеството на Кристо и Жан-Клод, наречена „Пещерата на Пон Ньоф“. Автор е фотографът и уличен артист JR, наричан от мнозина „френския Банкси“.

Идеята е емблематичният парижки мост Пон Ньоф да се превърне в гигантска пещера с каменни арки, създаващи илюзия за скали. Посетителите ще пресекат река Сена през тунел, допълнен със звук и цифрово разширена реалност.

Проектът ще бъде отворен за посетители от 6 до 28 юни.

Инсталацията е поклон пред артистичното дуо Кристо и Жан-Клод, които през 1975 г. обгърнаха моста Пон Ньоф с бледозлатиста тъкан. Проектът остана в историята на съвременното изкуство.

Проектът на JR оглави списъка на сайта „Таймаут“ за местата, които трябва да се посетят през 2026 г.