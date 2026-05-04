Смъртоносен вирус: Жертви на хантавирус на круизен кораб в Атланта

Най-малко трима души са починали в резултат на предполагаема епидемия от хантавирус на борда на круизен кораб под нидерландски флаг в Атлантическия океан. Няма място за паника, обяви Световната здравна организация.

Корабът пътува от Аржентина и се намира край Кабо Верде в Африка. От шестима заразени трима са починали. Един британски турист е в интензивно отделение в Република Южна Африка. СЗО оказва нужното съдействие. На екипажа и пасажерите не е разрешено да слязат на брега, медици правят оглед на плавателния съд.

Хантавирусите са семейство вируси, които на практика не се предават от човек на човек, а приносителите са гризачи. Инфекцията възниква при контакт с изпражнения, слюнка и урина на гризачи.