БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Везенков е кралят на редовния сезон в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 05:42 мин.
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Взрив в автобус в Колумбия уби 7 души

от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Запази

Ранени са най-малко още 17 пътници

Снимка: БТА
Слушай новината

Избухнало в автобус взривно устройство отне живота на седем души в Югозападната Колумбия на фона на ескалиращото насилие в региона, съобщиха колумбийските властите, цитирани от Асошиейтед прес.

Устройството е било задействано, докато автобусът се е движел по Панамериканска магистрала до град Кахибио, ранявайки повече от 17 души, посочи в Екс губернаторът на департамента Каука, където е станал инцидента, Октавио Гузман.

Командирът на въоръжените сили на Колумбия генерал Уго Лопес определи експлозията като „терористичен акт“, за който са виновни приближени до познатия под името Иван Мордиско - един от най-издирваните лидери на въоръжена групировка в страната, както и фракцията на Хайме Мартинес.

Колумбийският президент Густаво Петро осъди атаката в публикация в Екс.

Това е поредният подобен инцидент в Колумбия след поредица атентати с взривни вещества и осуетени опити за нападения срещу обществена инфраструктура, припомня АП.

#взривен автобус #Колумбия

Последвайте ни

ТОП 24

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ