Взрив в автобус в Колумбия уби 7 души

Избухнало в автобус взривно устройство отне живота на седем души в Югозападната Колумбия на фона на ескалиращото насилие в региона, съобщиха колумбийските властите, цитирани от Асошиейтед прес.

Устройството е било задействано, докато автобусът се е движел по Панамериканска магистрала до град Кахибио, ранявайки повече от 17 души, посочи в Екс губернаторът на департамента Каука, където е станал инцидента, Октавио Гузман.

Командирът на въоръжените сили на Колумбия генерал Уго Лопес определи експлозията като „терористичен акт“, за който са виновни приближени до познатия под името Иван Мордиско - един от най-издирваните лидери на въоръжена групировка в страната, както и фракцията на Хайме Мартинес.

Колумбийският президент Густаво Петро осъди атаката в публикация в Екс.

Това е поредният подобен инцидент в Колумбия след поредица атентати с взривни вещества и осуетени опити за нападения срещу обществена инфраструктура, припомня АП.