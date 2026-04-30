БНТ 1 със специална програма на 1 май, посветена на 150...
Временни промени в движението по републиканските пътища...
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на...
22-етажен небостъргач в „Младост“: Общината...
Коя е Михаела Доцова?
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Президентът Илияна Йотова: Няма малки и големи народи,...
Румен Миланов: Трябва да върнем силата на закона и да...
Депутатите от 52-рото Народно събрание положиха клетва
Румен Радев за възможността да стане премиер: Има такава...
Синът на индийски милиардер предложи убежище за хипопотамите на Ескобар

синът индийски милиардер предложи убежище хипопотамите ескобар
Стадо хипопотами, свързано с наркобарона Пабло Ескобар, което е обречено на евтаназия в Колумбия, може да намери нов дом в Индия по инициатива на Анант Амбани, син на милиардера Мукеш Амбани, предаде ДПА.

Амбани призова колумбийското правителство да преразгледа решението си за евтаназията на 80 хипопотама и предложи "напълно обезпечено, безопасно и научно ръководено преместване" във "Вантара" - обширен център за опазване на дивата природа, основан от него в Джамнагар, щата Гуджарат.

Ескобар, убит през 1993 г., внася незаконно екзотични диви животни за своя частен зоопарк, включително четири хипопотама. След смъртта му те се разхождат свободно в басейна на река Магдалена, размножавайки се до инвазивна популация, за която понастоящем се смята, че наброява над 200 екземпляра. Мерки като кастрация не успяват да контролират увеличаването ѝ.

Министерството на околната среда на Колумбия казва, че избиването на хипопотамите е необходимо, за да се защити екосистемата на страната.

Анант Амбани обаче посочи, че животните "не са избрали къде да се родят, нито са създали обстоятелствата, с които се сблъскват сега", и призова за хуманно решение.

Защитниците на дивата природа предупреждават, че преместването на хипопотамите може да се окаже непрактично заради високите разходи и правните пречки.

"Вантара" се смята за един от най-големите центрове за спасяване и опазване на диви животни в света, в който се отглеждат над 2000 вида. Той разполага с болница за слонове и центрове за развъждане на застрашени видове.

Центърът не е отворен за широката публика, но в него са гостували известни личности като Лионел Меси, Иванка Тръмп и Риана.

Разположен в близост до рафинерията на Амбани в Джамнагар, резерватът е обект на разследване във връзка с бързото придобиване на екзотични животни и предполагаеми нарушения на законите за търговията с диви животни.

Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
1
Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
Коя е Михаела Доцова?
2
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
3
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
4
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде конструктивна, но критична опозиция
5
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде...
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
6
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
3
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
5
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

52-рото Народно събрание започна работа (СНИМКИ)
52-рото Народно събрание започна работа (СНИМКИ)
ГДБОП показа наркофабриката в мината край Кюстендил (СНИМКИ) ГДБОП показа наркофабриката в мината край Кюстендил (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
Равиоли с билки и мед и геополитика: Чарлз III балансира между хумор и твърди послания (СНИМКИ) Равиоли с билки и мед и геополитика: Чарлз III балансира между хумор и твърди послания (СНИМКИ)
Чете се за: 04:35 мин.
Изложба с над 100 ръчно рисувани яйца в Бургас (СНИМКИ) Изложба с над 100 ръчно рисувани яйца в Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
Хуманоиден робот "разби" световния рекорд на полумаратона в Пекин (СНИМКИ) Хуманоиден робот "разби" световния рекорд на полумаратона в Пекин (СНИМКИ)
Чете се за: 01:22 мин.
В Зооцентър Добрич се роди бебе лама (СНИМКИ) В Зооцентър Добрич се роди бебе лама (СНИМКИ)
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Кой е 241-вият депутат в новия парламент? Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Временни промени в движението по републиканските пътища заради Джиро д'Италия Временни промени в движението по републиканските пътища заради Джиро д'Италия
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
22-етажен небостъргач в „Младост“: Общината дава терен срещу 30% дял 22-етажен небостъргач в „Младост“: Общината дава терен срещу 30% дял
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Защитата на шофьора на катастрофиралия автобус край Малко Търново...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Трагичен инцидент: Работник загина в изкоп в центъра на Бургас
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Предупреждават за измамни сайтове при продажба на винетки
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
САЩ ще обсъдят нови планове за удари в Иран
Чете се за: 01:10 мин.
По света
