Взрив на магистрала в Югозападна Колумбия отне десетки животи

Броят на убитите след избухването на взривно устройство на магистрала в Югозападна Колумбия достигна 20 души, съобщиха властите.

Сред жертвите са 15 жени и петима мъже, съобщи Октавио Гусман, губернатор на Каука. Той написа в социалната мрежа Екс, че при атаката са пострадали други 36 души, трима от които са в интензивно отделение.

Гусман отбеляза, че петима от ранените са деца, за които се очаква да се възстановят.

Правителството обвини отцепническа фракция на бившата бунтовническа групировка ФАРК за нападението.

При взрива са унищожени десетки превозни средства на пътя, свързващ Попаян и Кали.

Това е най-смъртоносната атака през последните седмици в Колумбия. Тя бе извършена на фона на приближаващите президентски избори.

Бунтовниците детонираха мощно взривно устройство, монтирано на магистралата, а взривът остави кратер в пътната настилка, съобщиха военните и полицията.

Министърът на отбраната Педро Санчес обвини за експлозията групировката “Естадо Майор” - отцепническа фракция на ФАРК, която отхвърли мирното споразумение от 2016 г.

Между петък и събота в районите Каука и Вале бяха извършени 26 нападения, две от които с коли бомби близо до военни бази в Кали и Палмира.

Каука е стратегически регион за производство и трафик на кокаин, както и за нелегален добив на злато - и двете ключови източници за финансиране на въоръжените групировки.

Президентът на Колумбия Густаво Петро, който е бивш бунтовник и чиито мандат изтича, се стреми към политика на “пълен мир” с бунтовниците чрез преговори и периодични примирия.