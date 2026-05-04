Новините 04.05.2026 г.

Акценти за деня:
МОН: Оценките от матурите са окончателни и не подлежат на промяна
Министерството на образованието уверява, че матурите ще се проведат при ясни правила и гарантирана обективност, а оценките са окончателни и не подлежат на промяна. Учениците могат да проверяват резултатите си в училището, където са завършили, или през електронната система.
В Париж започва изграждането на арт инсталация в памет на Кристо и Жан-Клод
В Париж започва изграждането на гигантска арт инсталация в памет на творчеството на Кристо и Жан-Клод, наречена „Пещерата на Пон Ньоф“. Автор е фотографът и уличен артист JR, наричан от мнозина „френския Банкси“.
Рекорден брой кучета са осиновени от приюта в Благоевград
Рекорден брой кучета са осиновени от приюта в Благоевград. Над 350 животни вече имат дом и семейства, които ги обичат. Зад всяко число стои спасен живот. Сред тях е и Рачи – изоставен драатхар, открит от новия си стопанин – 13-годишния Йоан.
Робот помага на учените да разгадаят как кашалотите общуват помежду си
Нов подход дава шанс на учените да разберат по-добре как кашалотите общуват помежду си и как реагират на човешки шум като корабоплаване и строителство в морето.
Нови правила за наградите „Оскар“: Няма да участват сценарии и актьори, генерирани с изкуствен интелект
Край на възможността сценарии и актьори генерирани с изкуствен интелект да участват в надпреварата за наградите „Оскар“. Американската академия за филмови изкуства и науки заяви, че за да бъдат допуснати, сценариите трябва да са написани от човек, и ще се вземат предвид само роли, „доказано изпълнени от хора“.
СПОРТ
Левски е новият шампион на България
Левски е шампион на България след като победи ЦСКА 1948 с 1:0 и спечели 27-ата си титла в Първа лига. Успехът идва след дълга пауза от 17 години и слага край на серията от титли на Лудогорец.
Интер спечели шампионската титла в Италия
Интер спечели 21-ата си шампионска титла в Италия. „Нерадзурите“ си осигуриха отличието 3 кръга преди края на сезона в Серия А след домакинска победа над Парма с 2:0.
Съперник изхвърли Никола Цолов на старта на Формула 2 в Маями
Инцидент лиши Никола Цолов от точки в основното състезание за гран при на Маями във Формула 2. Българският пилот на Кампос Рейсинг, който потегли от 10-та позиция, падна още в първия завой след удар от съперник.