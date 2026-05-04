Тестови влак премина по новите метростанции в София

Първа тестова разходка с влак по новите метростанции на столичното метро. "Стадион Георги Аспарухов", "Витиня" и "Ген. Владимир Вазов" са в един от най-сложните участъци, с много предизвикателства и подземни води, подчерта столичният кмет Васил Терзиев по време на инспекцията на новия участък на метрото в "Подуяне".

Новите метростанции трябва да бъдат пуснати в екплоатация до няколко месеца. Изграждането им струва 284 милиона лева, а парите са по ПВУ. Очаква се около 45 000 души да ползват тези три линии. Терзиев допълни, че се работи активно и по останалите метростанции, а по думите му метрото е стратегически приоритет на града.

Васил Терзиев, кмет на София: "Няколко пъти имаше проблеми, които трябваше да се отстраняват в движение с наводняване, но както виждате вече може да се похвали екипът с един наистина хубав проект, който смятам, че много ще даде на транспортната свързаност на града и на жителите в съседните квартали."

