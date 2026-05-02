Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в...
БАБХ спря вноса на опасни фъстъци от Египет
Лауреати от олимпиадата по физика влизат в националния отбор за Европа

Снимка: МОН
Седем ученици от Националната олимпиада по физика в Плевен получават званието „лауреат“, което им дава предимство при кандидатстване във висше училище.

Това са ученици от водещи математически гимназии в София, Плевен, Варна и Гоце Делчев. Това са Александър Николов от столичната Първа частна математическа гимназия, Христо Христов, Атанас Гочев и Красимир Тухчиев от Софийска математическа гимназия, Петър Попов от ПМГ „Яне Сандански“ в Гоце Делчев, Калоян Тодоров от МГ „Гео Милев“ в Плевен и Георги Манолов от МГ „Д-р Петър Берон“ във Варна.

Според регламента на Националната олимпиада по физика, званието „лауреат“ и оценка отличен (6.00) се присъжда на най-добрите участници от 11 и 12 клас, класирани сред първите десет в пета състезателна група.

В тази възрастова група имат право да се състезават и по-малки ученици, като тази година победител в нея стана десетокласникът Йордан Петков от Американския колеж в София.

В националния кръг участват 114 ученици от 7 до 12 клас, разпределени в пет групи.

Състезанието включва теоретична и експериментална част, като задачите изискват сериозни знания и аналитично мислене.

Определени са и състезателите в националния отбор на България, които ще представят страната ни на Европейската олимпиада по физика през юни в Швеция. Сформиран е и разширен състав, който ще продължи подготовката си и ще се бори за място в тима за Международната олимпиада по физика през юли 2026 г. в Колумбия.

