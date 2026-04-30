Фестивалът на науката събира учени от цял свят в София

За първи път ще има и специална зона за най-малките деца

Фестивалът на науката събира учени от цял свят в София
Снимка: Фондация „Красива наука"
Учени и инженери от 12 държави ще се съберат в София за Софийския фестивал на науката, който ще се проведе от 14 до 17 май в София Тех Парк.

Фестивалът навършва 16 години и тази година ще предложи над 130 събития – демонстрации, експерименти, лекции и работилници за всички възрасти. За първи път ще има и специална зона за най-малките деца.

Сред темите са Космосът, новите технологии, здравето и устойчивото развитие, но акцент ще бъде и темата за „крехкостта“ – от замърсяването с микропластмаси до начина, по който мозъкът ни възприема света.

Повече от 100 учени ще участват в срещи с публиката, а над 60 щанда ще показват реални научни проекти, иновации и експерименти.

Фестивалът се организира от фондация "Красива наука" с подкрепата на Министерство на образованието и науката и партньори.

Очакват се хиляди посетители, а програмата включва събития за ученици, семейства и всички, които искат да се докоснат до науката по интересен и забавен начин.

