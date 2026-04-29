Наградиха младите таланти в науката за 2026 г.

Победителите в конкурса „Млади таланти“ за 2026 г. бяха отличени на церемония в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Служебният министър проф. Сергей Игнатов поздрави участниците и подчерта, че именно любопитството движи науката напред.

Първите места спечелиха:

Божидара Пухалева (СМГ) с проект за предсказване на генни регулатори и протеини – изследване, което може да помогне за по-добро разбиране на генетичните процеси;

Стефан Куюмджиев (Велико Търново) с разработка за подобряване на работата на изкуствени интелектуални модели чрез по-бързи актуализации;

Мелих Осман (Ардино) с проект за изследване на антиоксидантните и антивирусните свойства на растения, който може да има приложение в медицината.

Те получават по 1500 евро и ще представят България на европейски конкурс за млади учени.

Сред останалите отличени разработки има проекти, насочени към по-бърза обработка на големи данни с помощта на графични карти, използване на ДНК анализ за разпознаване на растителни видове, създаване на математически алгоритми за подреждане и откриване на неизвестни елементи, разработване на робот, способен да се движи в различни среди, прилагане на математически модели в игри и изследване на начина, по който се разпределят политическите райони.

В конкурса тази година участваха рекордните 79 проекта, а десетки ученици получиха грамоти и признание за труда си.

Инициативата на Министерство на образованието и науката цели да насърчава младите хора да се развиват в науката, технологиите и иновациите.