Разкриха подземен „наркоград“ в бивша мина...
Чете се за: 02:35 мин.
Застаряването на нацията продължава: Всеки четвърти...
Чете се за: 05:00 мин.
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата...
Чете се за: 02:35 мин.
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове,...
Чете се за: 01:42 мин.
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
Чете се за: 03:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Разкриха подземен „наркоград" в бивша мина (СНИМКИ и ВИДЕО)

ГДБОП и ДАНС разбиха мащабна оранжерия за канабис с над 20 галерии

Мащабна нелегална мрежа за производство и трафик на наркотици, укрита в бивша мина, е разкрита при съвместна операция на ГДБОП и ДАНС под надзора на Софийската градска прокуратура. В подземен комплекс с над 20 галерии разследващите са открили оранжерии за канабис, помещения за обитаване и подготовка на наркотрафик, както и големи количества дрога, боеприпаси и пари. До момента са задържани около 70 кг наркотици.

Организацията е направила оранжерии за канабис в бивши мини, които са били приватизирани, съобщи на брифинг пред медиите зам.-директорът на ГДБОП Емил Борисов.

Разследването е започнало по неотложност. Поискано е съдействие от Министерството на икономиката и от Агенция "Митници".

Четирима души са обвинени за участие в престъпен сговор. Трима са с повдигнати обвинения, един се издирва. Софийският градски съд е постановил двама да останат в ареста, един е с мярка "домашен арест" по здравословни причини, а четвъртият е обявен за издирване. Обвинени са за престъпен сговор, един от тях за държане с цел разпространение на наркотици с общо тегло 67,340 кг, друг от тях и за изпиране на пари и държане на боеприпаси за огнестрелни оръжия без надлежно разрешително.

"Откритото количество наркотик по-скоро е предназначено за трафик, а в мината има над 20 галерии, част от които са превърнати в оранжерии", заяви заместник градският прокурор на Софийска градска прокуратура Вихър Михайлов. По думите му все още се установява кой е реалният собственик на минния обект.

От показаните по време на брифинга материали става ясно, че подземният комплекс функционира като своеобразен "град под земята", изграден и организиран за продължителна престъпна дейност.

"Това е подземен град с растения. Разследването продължава и е вероятно да продължи с месеци. Очакваме помощ от различни организации, специалисти в минното дело", каза зам.-директорът на ГДБОП Дарин Костов.

По думите на директора на отдел в Държавна агенция "Национална сигурност" Данчо Желев операцията е резултат от доброто взаимодействие между различните дирекции.

ТОП 24

Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
1
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди прокуратурата заради 8-месечния си арест
2
15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди...
Съществено понижение на температурите и валежи от дъжд през следващите дни
3
Съществено понижение на температурите и валежи от дъжд през...
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн. контрабандни цигари
4
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн....
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
5
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на червено и източване на средства
6
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на...

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
2
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
3
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
4
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
5
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено „Гражданска отговорност“
6
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено...

Още от: Сигурност и правосъдие

Прокурорската колегия на ВСС не образува дисциплинарно производство срещу Сарафов
Прокурорската колегия на ВСС не образува дисциплинарно производство срещу Сарафов
Шофьорът на катастрофиралия автобус край Малко Търново обжалва задържането си Шофьорът на катастрофиралия автобус край Малко Търново обжалва задържането си
Чете се за: 01:22 мин.
Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила
Чете се за: 07:30 мин.
Прокурорската колегия на ВСС решава дали да образува дисциплинарно производство срещу Сарафов Прокурорската колегия на ВСС решава дали да образува дисциплинарно производство срещу Сарафов
Чете се за: 01:00 мин.
Условна присъда за убит на пътя моторист Условна присъда за убит на пътя моторист
Чете се за: 02:07 мин.
Софийският градски съд прекрати делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов Софийският градски съд прекрати делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Двама евреи бяха атакувани с нож в квартал на Лондон (СНИМКИ)
Двама евреи бяха атакувани с нож в квартал на Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ) Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Разкриха подземен „наркоград“ в бивша мина (СНИМКИ и ВИДЕО) Разкриха подземен „наркоград“ в бивша мина (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Откриха обновената писта на летището в Бургас (СНИМКИ) Откриха обновената писта на летището в Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
БАБХ иззе яйца и пилешко месо без документи на ГКПП „Капитан...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
НСИ: Годишната инфлация в България се очаква да е 7,1%
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Застаряването на нацията продължава: Всеки четвърти българин е над...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
