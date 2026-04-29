Разкриха подземен „наркоград“ в бивша мина (СНИМКИ и ВИДЕО)

Мащабна нелегална мрежа за производство и трафик на наркотици, укрита в бивша мина, е разкрита при съвместна операция на ГДБОП и ДАНС под надзора на Софийската градска прокуратура. В подземен комплекс с над 20 галерии разследващите са открили оранжерии за канабис, помещения за обитаване и подготовка на наркотрафик, както и големи количества дрога, боеприпаси и пари. До момента са задържани около 70 кг наркотици.

Организацията е направила оранжерии за канабис в бивши мини, които са били приватизирани, съобщи на брифинг пред медиите зам.-директорът на ГДБОП Емил Борисов.

Разследването е започнало по неотложност. Поискано е съдействие от Министерството на икономиката и от Агенция "Митници".

Четирима души са обвинени за участие в престъпен сговор. Трима са с повдигнати обвинения, един се издирва. Софийският градски съд е постановил двама да останат в ареста, един е с мярка "домашен арест" по здравословни причини, а четвъртият е обявен за издирване. Обвинени са за престъпен сговор, един от тях за държане с цел разпространение на наркотици с общо тегло 67,340 кг, друг от тях и за изпиране на пари и държане на боеприпаси за огнестрелни оръжия без надлежно разрешително.

"Откритото количество наркотик по-скоро е предназначено за трафик, а в мината има над 20 галерии, част от които са превърнати в оранжерии", заяви заместник градският прокурор на Софийска градска прокуратура Вихър Михайлов. По думите му все още се установява кой е реалният собственик на минния обект.

От показаните по време на брифинга материали става ясно, че подземният комплекс функционира като своеобразен "град под земята", изграден и организиран за продължителна престъпна дейност.

"Това е подземен град с растения. Разследването продължава и е вероятно да продължи с месеци. Очакваме помощ от различни организации, специалисти в минното дело", каза зам.-директорът на ГДБОП Дарин Костов.

По думите на директора на отдел в Държавна агенция "Национална сигурност" Данчо Желев операцията е резултат от доброто взаимодействие между различните дирекции.