Застаряването на нацията продължава: Всеки четвърти...
Чете се за: 05:00 мин.
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата...
Чете се за: 02:35 мин.
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове,...
Чете се за: 01:42 мин.
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
Чете се за: 03:35 мин.

Застаряването на нацията продължава: Всеки четвърти българин е над 65 години

Населението в трудоспособна възраст към 31 декември 2025 г. е 58.6% 

Към 31 декември 2025 г. населението на България е 6 423 207 души.Това съобщиха от Националния статистически институт.

В сравнение с 2024 г. населението на страната намалява с 14 153 души, или с 0.22%. Мъжете са 3 088 245 (48.1%), а жените - 3 334 962 (51.9%), или на 1 000 мъже се падат 1 080 жени, уточняват от НСИ. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 55 години включително. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

В края на 2025 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 557 851, или 24.3% от населението на страната. В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (31.6%), Смолян (31.1%) и Габрово (30.8%). Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 19.2% и Варна - 21.7%.

Към 31.12.2025 г. децата до 15 години в страната са 891 674, или 13.9% от общия брой на населението. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен - 18.7% и Ямбол - 15.2% от населението на областта, а най-нисък - в област Смолян - 10.0% и Видин 11.4%.

Общият коефициент на възрастова зависимост е 61.6%. Най-ниска е стойността му в София (столица) - 50.9%, а най-висока - в област Видин - 75.4%.

Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст, която нараства до 45.4 години в края на 2025 година. Средната възраст на населението в градовете е 44.6 години, а в селата - 47.7 години.

През годините се променят броят и относителният дял на населението под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.

За 2025 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 62 години и 4 месеца за жените и 64 години и 8 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2025 г. е 3 764 842 души, или 58.6% от населението на страната, като мъжете са 1 967 204, а жените - 1 797 638 души. Към края на 2025 г. над трудоспособна възраст са 1 700 684 души, или 26.5%, а под трудоспособна възраст - 957 681 души, или 14.9% от населението на страната.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31.12.2025 г. коефициентът на демографско заместване е 75 лица.

Най-благоприятна е стойността на показателя в областите София (столица) - 99, Сливен - 96, и Варна - 89 лица. Показателят е най-нисък в областите Кърджали - 46, Смолян - 49 и Силистра, където 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 55 лица, влизащи в трудоспособна възраст.

Към 31.12.2025 г. в градовете живеят 4 745 686 души, или 73.9% от населението, а в селата - 1 677 521 души, или 26.1% от населението на страната. В края на 2025 г. населените места в България са 5 256, от които 257 са градове и 4 999 - села. Населените места без население са 192. В 1 280, или в 24.4% от населените места, живеят от 1 до 49 жители. Най-голямото село е Лозен (6 671 души), намиращо се на територията на Столична община, а най-малкият град - Мелник с население 181 души.

С население над 100 хил. души са шест града, в които живее 35.8% от населението на страната.

Повината от населението на страната (51.9%) живее в Югозападния и Южния централен район, а най-малък по брой на населението е Северозападният район - 647 хил. души, или 10.1% от населението на страната. През 2025 г. само в един статистически район населението нараства спрямо 2024 г. - Югозападния с 0.15%. В останалите статистически райони населението намалява.

В сравнение с 2024 г. пет области увеличават населението си, като най-голямо е увеличението за област Кърджали - с 1.7%. При област Смолян е отчетено най-голямо намаление - с 1.9%.

ТОП 24

Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
1
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди прокуратурата заради 8-месечния си арест
2
15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди...
Съществено понижение на температурите и валежи от дъжд през следващите дни
3
Съществено понижение на температурите и валежи от дъжд през...
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн. контрабандни цигари
4
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн....
Пробив: Първи пълен газов танкер премина Ормузкия проток от март насам
5
Пробив: Първи пълен газов танкер премина Ормузкия проток от март насам
Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила
6
Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
2
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
3
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
4
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено „Гражданска отговорност“
5
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
6
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...

Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата "Магазини за хората"
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата "Магазини за хората"
Нощен влак от София за Варна през Карлово ще се движи през летния сезон Нощен влак от София за Варна през Карлово ще се движи през летния сезон
Чете се за: 01:22 мин.
Омбудсманът алармира за сигнали за забавени възнаграждения на лични асистенти в страната Омбудсманът алармира за сигнали за забавени възнаграждения на лични асистенти в страната
Чете се за: 01:52 мин.
Южното Черноморие очаква повече туристи, проверяват водата на 49 пункта Южното Черноморие очаква повече туристи, проверяват водата на 49 пункта
Чете се за: 07:37 мин.
Концерт в Министерски съвет по повод 150-годишнината от Априлското въстание Концерт в Министерски съвет по повод 150-годишнината от Априлското въстание
Чете се за: 00:25 мин.
Почина проф. Петър Пецов, бивш министър на просветата Почина проф. Петър Пецов, бивш министър на просветата
Чете се за: 00:25 мин.

Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата "Магазини за хората"
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на червено и източване на средства Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на червено и източване на средства
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Прокурорската колегия на ВСС не образува дисциплинарно производство срещу Сарафов Прокурорската колегия на ВСС не образува дисциплинарно производство срещу Сарафов
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Южното Черноморие очаква повече туристи, проверяват водата на 49 пункта Южното Черноморие очаква повече туристи, проверяват водата на 49 пункта
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
Трескава подготовка за старта на новия парламент: Какви са...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Равиоли с билки и мед и геополитика: Чарлз III балансира между...
Чете се за: 04:35 мин.
По света
ЕК разследва Фейсбук и Инстаграм заради достъпа до платформите на...
Чете се за: 02:30 мин.
Шофьорът на катастрофиралия автобус край Малко Търново обжалва...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
