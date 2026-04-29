Шофьорът на катастрофиралия автобус край Малко Търново обжалва задържането си

Украинският шофьор на туристическия автобус, обвиняем за катастрофата край Малко Търново, обжалва мярката си "задържане под стража". Това съобщиха от Апелативния съд в Бургас.

Делото е насрочено за 30 април, четвъртък, от 14.00 часа, когато магистратите ще разгледат жалбата срещу решението на Окръжния съд.

Катастрофата стана на 22 април - автобус с украински туристи, пътуващи към Турция, падна в дере близо до граничния пункт "Малко Търново". Загинаха две жени, а девет души бяха ранени.

След катастрофата шофьорът беше задържан с най-тежката мярка за неотклонение. Предстои Апелативният съд да реши дали той ще остане в ареста или мярката ще бъде изменена.