От 10 до 15 г. затвор грозят шофьора на преобърнатия автобус край Малко Търново

від БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Ръчната спирачка не е била вдигната

Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на един от шофьорите на катастрофиралия автобус край Малко Търново, при който загинаха две украински гражданки, а други пострадаха. Водачът е задържан за до 72 часа, като предстои искане за постоянен арест.

„Събрани са достатъчно доказателства, за да бъде привлечен като обвиняем за причиняване на смъртта на две лица и телесни повреди на други пътници“, заяви говорителят на прокуратурата Христо Колев.

По думите му съществува реална опасност обвиняемият да се укрие, тъй като е чуждестранен гражданин без постоянен адрес у нас. Грозят го от 10 до 15 години лишаване от свобода, ако бъде признат за виновен.

Разследването сочи, че автобусът е спрял на наклон заради липса на гориво, а след запалване на двигателя е потеглил сам и се е преобърнал.

„Установено е, че превозното средство е било с работещ двигател и без дръпната ръчна спирачка – нарушение на Закона за движение по пътищата“, посочи Колев.

При инцидента пътници са направили опит да овладеят ситуацията, но без успех. Назначена е автотехническа експертиза, която трябва да изясни окончателно причините за катастрофата. Прокуратурата настоява за най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Вижте прякото включване на Давид Сукнаров.

ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Гледайте европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
Габриела Наплатанова е новият председател на СЕМ
3
Габриела Наплатанова е новият председател на СЕМ
Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим
4
Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим
ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
5
ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
6
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Сигурност и правосъдие

Хванатият на "Капитан Андреево" контрабанден ботулинов токсин е трябвало да бъде продаден във Великобритания
Хванатият на "Капитан Андреево" контрабанден ботулинов токсин е трябвало да бъде продаден във Великобритания
Гледат мярката за неотклонение на шофьора на автобуса, който се преобърна край Малко Търново Гледат мярката за неотклонение на шофьора на автобуса, който се преобърна край Малко Търново
Чете се за: 01:10 мин.
Андрей Янкулов: Оттеглянето на Сарафов не е реформа и не решава системните проблеми Андрей Янкулов: Оттеглянето на Сарафов не е реформа и не решава системните проблеми
Чете се за: 03:00 мин.
Повдигнаха обвинение на един от шофьорите на преобърнатия автобус край Малко Търново Повдигнаха обвинение на един от шофьорите на преобърнатия автобус край Малко Търново
Чете се за: 01:50 мин.
Обвиненият в убийството на баща си в Пловдив остава под стража Обвиненият в убийството на баща си в Пловдив остава под стража
Чете се за: 01:25 мин.
Борислав Сарафов се върна на поста директор на Националната следствена служба Борислав Сарафов се върна на поста директор на Националната следствена служба
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

От 10 до 15 г. затвор грозят шофьора на преобърнатия автобус край Малко Търново
От 10 до 15 г. затвор грозят шофьора на преобърнатия автобус край...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Без нови правила за прием в детските градини в София, докато съдът не се произнесе Без нови правила за прием в детските градини в София, докато съдът не се произнесе
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Изтича срокът за избор на листа от депутатите, избрани в два района Изтича срокът за избор на листа от депутатите, избрани в два района
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Земетресение с магнитуд от 5.9 по Рихтер на остров Крит Земетресение с магнитуд от 5.9 по Рихтер на остров Крит
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Израел и Ливан удължават с 3 седмици спирането на огъня
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Вещи на Майкъл Джексън на търг в Париж
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Лидерите на ЕС обсъждат в Кипър бюджета на блока за периода...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Критично застрашен орел-рибар е спасен след тежък инцидент край Русе
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
