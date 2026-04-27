Наградиха най-добрите ученици по история в България

Най-добрите ученици по история в България бяха наградени след финала на Националната олимпиада по история и цивилизации, която се проведе в Копривщица.

Заместник-министърът на образованието д-р Емилия Лазарова поздрави участниците и подчерта, че историята помага не само да знаем миналото, но и да разбираме по-добре света днес.

Трима зрелостници получиха пълни шестици и ще станат лауреати:

– Илия Илиев от Американски колеж в София

– Камелия Дянкова от МГ "Д-р Петър Берон" във Варна

– Любомир Колев от "СУ Петко Рачов Славейков" в Кърджали

При седмокласниците първо място спечелиха Ралица Тотева от Софийската математическа гимназия (СМГ) „Паисий Хилендарски“, Дарин Андреев от ППМГ „Гео Милев“ в Стара Загора и Теодора Станоева от СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ в Благоевград.

В категорията за десети клас първи стана Джовани Пайела от СУ „Иван Вазов“ в Плевен

Церемонията по награждаването се състоя в двора на "СУ Любен Каравелов", което беше домакин на олимпиадата.

Състезанието показа, че интересът към историята сред младите хора остава силен, а знанието за миналото е предимство за бъдещето.