КНСБ: Ръстът на цените на храните изпреварва доходите в...
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в...
Коул Томас Алън е обвинен в опит за убийство на Доналд Тръмп

Снимка: БТА
Арестуваният за стрелбата по време на вечерята на кореспондентите към Белия дом, на която присъстваше и американският президент, ще се изправи пред съда по-късно днес.

Според разследващите вероятната мишена на 31-годишния Коул Томас Алън е бил Доналд Тръмп. Минути преди стрелбата нападателят е изпратил послание до свои роднини, в което се е нарекъл „приятелски настроен федерален убиец“.

„Самотен вълк“, без криминално досие и критик на политиката на Доналд Тръмп – такъв е профилът на стрелеца от вечерята на кореспондентите към Белия дом. 31-годишният Коул Томас Алън е бил извън полезрението на властите до момента.

Тод Бланш, и.д. главен прокурор на САЩ: „Според нас целта му са били служители на администрацията. Очевидно президентът Тръмп е член на администрацията и неин лидер.“

„Ню Йорк пост“ публикува манифест, за който се твърди, че е написан от стрелеца. В него има списък с цели, подредени по приоритет, като на първо място са служители на президентската администрация.

Малко преди стрелбата Алън е изпратил писмо до семейството си, в което изразява критика към новите политики в Съединените щати.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Бил е християнин, вярващ, а после се е превърнал в антихристиянин – претърпял е голяма промяна. Съдейки по това, което е написал, е преживял много.“

Американските медии описват 31-годишния мъж като „високоинтелигентен“. Съседите го определят като „много учтив“, бивши съотборници по волейбол твърдят, че е бил психически стабилен, а преподаватели го помнят като любознателен и старателен студент.

Завършил е машинно инженерство в Калифорнийския университет. По време на следването е разработил прототип на аварийна спирачка за инвалидни колички.

През последните шест години е работил във фирма, където е консултирал кандидатстуденти, а преди две години е бил избран за служител на годината. Алън е разработвал и видеоигри, като последният му проект е с действие в Космоса.

Във Вашингтон пристига на 24 април и се настанява в хотела, където се провежда вечерята на кореспондентите.

Тод Бланш, и.д. главен прокурор на САЩ: „Пристигнал е с влакове от Лос Анджелис до Чикаго и от Чикаго до Вашингтон. Носел е две огнестрелни оръжия и ножове.“

По данни на разследващите, 31-годишният мъж е успял да се доближи на около 90 метра от президента Тръмп. От фоайето пред залата той е произвел два изстрела, преди да бъде неутрализиран от охраната.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Исках да видя какво се случва, така че не улеснявах работата на охраната. После осъзнахме, че ситуацията е сериозна. Чухме шум в залата, различен от обичайното. Казаха ми да залегна, така че с първата дама се наведохме. Не се притесних – живеем в побъркан свят.“

Сред гостите на събитието е журналистът от WH Insider Майкъл Гланц, който е определен като „най-спокойния човек на Земята“. След изстрелите той продължава да яде салата, като по-късно обяснява, че е израснал в Ню Йорк, свикнал е с шумове от изстрели и има болки в гърба, които му пречат да се скрие бързо.

