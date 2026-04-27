Венци Стефанов пред БНТ: Славия не е стадо без кучета

Промени в ръководството на Славия няма да има. Това заяви специално за БНТ президентът на клуба Венцеслав Стефанов, но не отрече възможността за преговори с евентуален нов човек, излъчен от феновете на „белите“.

Всичко това се случва ден след грозните сцени с привържениците, които се разиграха след двубоя с Ботев (Враца).

„Много гадно, много обидно. Няколко дрогирани, реваншистки настроени типове решават кой да управлява и кой да не управлява. Това нещо го няма даже и в Банганайка. Това са гномове. Не фенове. Те нямат никаква мярка нито на претенциите си, нито на това, което вършат. Повече никога футболисти на Славия няма да отидат при тях да ги поздравят. Под никаква форма. Забранил съм. Славия не е стадо без кучета. Аз им казах: „Добре, продавам клуба“. След като те искат и казват, че има по-добър вариант, нека да доведат човек, който иска да управлява Славия, ще разгледам офертата му. Даже в тяхно присъствие. И ако тя е удобна за Славия, нямам нищо против“, сподели Стефанов.

Попитан дали има такъв човек, собственикът на Славия коментира: „Ооо. Да заповяда. Ако има такъв човек, да заповяда. Много добре“, завърши Стефанов.

