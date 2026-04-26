Славия изпусна победата срещу Ботев Враца, напрежение по трибуните в Овча купел

Мариан Николов от Мариан Николов
Спорт
Фенове на "белите“ поискаха оставката на Венцеслав Стефанов, гостите изравниха драматично в края с човек по-малко

Славия изпусна победата срещу Ботев Враца, напрежение по трибуните в Овча купел
Славия и Ботев Враца завършиха 1:1 в двубой от 31-ия кръг на Първа лига, игран на стадион "Александър Шаламанов“, белязан както от късна драма на терена, така и от сериозно напрежение по трибуните.

Още в началото на срещата част от привържениците на домакините, разположени в сектор "А“, изразиха недоволството си от управлението на клуба и поискаха оставката на президента Венцеслав Стефанов. Малко по-късно част от феновете напуснаха демонстративно стадиона със скандирания срещу ръководството.

На терена "белите“ започнаха по-активно и поведоха в 17-ата минута. След центриране от корнер на Иван Минчев и продължително разбъркване в наказателното поле, Дейвид Малембана се възползва от неубедителна намеса на вратаря Марин Орлинов и отблизо реализира за 1:0.

Славия продължи да контролира играта и създаде още положения, но не успя да увеличи преднината си. В 37-ата минута гостите останаха с човек по-малко, след като Радослав Цонев бе изгонен с директен червен картон след намеса на ВАР за грубо нарушение срещу Илиян Стефанов.

Въпреки численото си превъзходство, домакините не успяха да решат мача. След почивката Мохамед Досо и Емилиян Гогев пропуснаха отлични възможности, а Ботев Враца също показа зъби, като удар на Мартин Петков срещна гредата.

Кулминацията настъпи в 89-ата минута, когато след центриране в наказателното поле топката се отклони последователно в Лука Иванов и Лазар Марин, за да влезе във вратата на Славия за крайното 1:1.

След равенството Славия заема девето място с 40 точки, докато Ботев Враца е десети с една по-малко.

#Първа лига 2025/2026 #ФК Славия #ПФК Ботев Враца

