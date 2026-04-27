Българското "око" на Луната

През 2020 г. сателитна снимка разкрива как китайска ядрена подводница влиза в таен подводен тунел на остров Хайнан в Южнокитайско море. Случайно заснетото изображение е направено от камери българско производство.

инж. Петко Динев, създател на камерите: „Беше наистина уникално, защото на снимката се вижда как подводница влиза в остров. Което само по себе си не е възможно, и така се разбра, че там не е реален остров, а една от най-големите подводни бази.“

Камерите на инж. Петко Динев са използвани и при последната мисия на НАСА до Луната.

инж. Петко Динев, създател на камерите: „Механиката се прави в Пловдив, а електрониката – в София. Камерите трябваше да бъдат подложени на много сериозни тестове, за да може те да издържат на невероятните ускорения, температурни разлики, радиация.“

Всъщност идеята на камерите по корпуса на „Артемида 2“ не е, за да могат телевизионните и онлайн зрители да гледат полета.

инж. Петко Динев, създател на камерите: „Основното нещо е да се следи как работи ракетата, защото, първо, има камери, които се намират долу по двигателите. Много е важно да се следи, как излиза горивото от соплото, защото по това се съди колко ефективно е изгарянето. След това самите ускорители, тези които са двата отстрани - те се отделят с пиротехника, така че много е важно да се следи дали те са отделени едновременно, понеже единият ако се отдели, а другият не се отдели, а те са огромни по размер, може да се създаде импулсна ракета, а това да промени траекторията.“

инж. Петко Динев, създател на камерите: „Работим с НАСА и по следващите мисии – „Артемида 3“ и „Артемида 4“. Новата камера, която разработихме за далечни полети, ще дебютира при „Артемида 4“ през 2028 г. и ще бъде използвана и при кацане на Луната.“

Освен в космическите мисии камерите се използват и в киноиндустрията от режисьори като Стивън Спилбърг и Ридли Скот.

инж. Петко Динев, създател на камерите: „Холивуд е наш дългогодишен партньор. „Наполеон“ и „The Walking Dead“ ползваха нашите камери, защото са компактни и могат да бъдат поставяни на труднодостъпни места.“

Инженер Динев се срещна с ученици от Американския колеж, а преди това посети и София Тех Парк по покана на служебния външен министър Надежда Нейнски.

Визитата му е част от съвместните чествания между България и САЩ през 2026 г. по повод 250-ата годишнина от основаването на САЩ, 5 години от Споразумението за научно-технологично сътрудничество и 20 години от Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната.