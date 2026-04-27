"Самотен вълк", критик на Тръмп: Кой е стрелецът от вечерята на кореспондентите?

Коул Томас Алън се е приближил на 90 метра от американския президент

Арестуваният за стрелбата на вечерята на кореспондентите към Белия дом, на която присъстваше и американският президент, ще се изправи пред съда по-късно днес. Според разследващите вероятната мишена на 31-годишния Коул Томас Алън е бил Доналд Тръмп. Минути преди стрелбата, нападателят изпратил послание до роднини, в което се нарекъл "приятелски настроен федерален убиец".

"Самотен вълк", без криминално досие, критик на политиката на Доналд Тръмп - такъв е профилът на стрелеца от вечерята на кореспондентите към Белия дом. 31-годишният Коул Томас Алън бил извън полезрението на властите - досега.

Тод Бланш, и.д. главен прокурор на САЩ: "Според нас целта му са били служители на администрацията. Очевидно президентът Тръмп е член на администрацията, нейният лидер."

"Ню Йорк пост" публикува манифест, за който се твърди, че е написан от стрелеца. Той включва списък с цели, подредени от най-висок към по-нисък приоритет. Начело са служители на президентската администрация.

Малко преди стрелбата Алън изпратил писмо до семейството си, в което изразявал критика към новите политики в Съединените щати.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Бил е християнин, вярващ, а после се е превърнал в антихристиянин – претърпял е голяма промяна. Съдейки по това, което е написал, е преживял много."

Американските медии определят 31-годишния мъж като "високоинтелигентен". Съседите му го описват като "много учтив", бившите му съотборници по волейбол твърдят, че "психически бил много стабилен, а знанията и уменията му граничели с гениалност", преподавателите му си спомнят, че е бил много любознателен и старателен студент.

Завършил е машинно инженерество в Калифорниийския университет. По време на следването разработил прототип на аврийна спирачка за инвалидни колички.

През последните 6 години е работил във фирма, където консултирал кандидат-студенти. Преди две години бил избран за служител на годината. Алън разработвал и видеогри. В последната му бойна игра действието се развива в Космоса.

Във Вашингтон пристигнал на 24 април. Настанил се е в хотела, където се провеждаше вечерята на кореспондентите.

Тод Бланш, и.д. главен прокурор на САЩ: "Пристигнал е с влакове от Лос Анджелис до Чикаго и от Чикаго до Вашингтон. Носел е две огнестрелни оръжия и ножове."

31-годишният мъж успял да се доближи на 90 метра от президента Тръмп. От фоайето пред залата, където се провеждала вечерята, той произвел два изстрела, преди да бъде наутрализиран от охраната.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Исках да видя какво се случва, така че не улеснявах работата. Но започнахме да осъзнаваме, че проблемът е сериозен. Шумът в залата беше по-различен от обикновено. Обърнах се и започнах да вървя, а те ми казаха: Моля, залегнете. Залегнете на пода. Така че с първата дама се наведохме. Не се притесних. Живеем в побъркан свят."

Един от гостите на събитието - журналистът от WH Insider - Майкъл Гланц беше определен като "най-спокойния човек на Земята". След изстрелите, независимо от настъпилата паника, той продължава да яде салата. Обяснението на Гланц е, че е израснал в Ню Йорк е и свикнал с изстрели, а освен това има болки в гърба и трудно би се скрил под масата.

