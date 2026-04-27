БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
КНСБ: Ръстът на цените на храните изпреварва доходите в...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

150 ГОДИНИ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ

Шествие от „Св. Александър Невски“ до БАН за годишнината от Априлското въстание

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
Запази
Слушай новината

Общобългарско тържествено събрание за 150 години от избухването на Априлското въстание се проведе днес в Българската академия на науките.

БНТ ви направи свидетели на тържеството в пряко излъчване. По-рано в катедралния храм "Св. Александър Невски" беше отслужена заукопокойна молитва за загиналите герои.

Днес в столицата беше кулминацията на честванията на 150-тата годишнина от избухването на Априлското въстание, които се провеждат под патронажа на президента Илияна Йотова. Денят започна със заупокойна молитва в памет на загиналите, отслужена от българския патриарх Даниил.

Българският патриарх Даниил: "При трагичната развръзка на въстанието нашите предци бяха, на мнозина от тях им беше предоставен избор - чалмата или дръвника и те предпочетоха, считаха за най-ценно, което имат - своята православна вяра и безсмъртна душа, която остана вярна на Господа."

С шествие от катедралния храм "Св. Александър Невски" президентът, премиерът, председателят на НС, патриархът, членовете на академичната общност стигнаха до зала "Марин Дринов" на БАН. Тук бяха и словата - на председателят на БАН член кор. Евелина Славчева, на патрирах Даниил, на ректора на Софийския университет проф. Георги Вълчев, на историка академик Иван Илчев.

Акад. Иван Илчев, историк: "И тази година поменуваме с трепет в сърцата имената на погиналите в името на бъдещето, и тази година политици полагат разкошни венци и цветя, купени не от от тях самите, а от техните пи-ар отдели пред паметниците на загиналите. Но, слава Богу, до тях са и деца, ученици и техните родители, стиснали скромни китки в ръце."

В тържественото си слово пред академичната общност президентът Илияна Йотова каза, че неслучайно честването е в БАН, тъй като пробудата идва от знанието, а бунтът се ражда от знанието.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Събитията от април 1876 година ни карат да разбираме по-добре и себе си. Имената на героите станаха мерило за добро и зло, за малодушие и за себеотрицание, за предателство, но и за неповторим героизъм. Стремежът на предците ни за свобода и човешки правдини е особено необходим сега, в сложния момент на националната, европейската и световната история."

Честванията за 150-тата годишнина от Априлското въстание ще продължат до 2 май.

#150 г. от Априлското въстание #София #шествие

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ