Как ще бъдат разпределени местата в 52-рото Народно събрание?

Чете се за: 03:32 мин.
Всяка партия ще има място на първия ред

Всяка партия в 52-рото Народно събрание ще има място на първия ред. Разпределени са и стаите, които ще заемат парламентарните групи. За това се договориха представителите на политическите сили на работна среща днес, продължила над два часа и половина.

Най-голямата парламентарна група – "Прогресивна България", ще заеме местата в пленарната зала в център-ляво. ГЕРБ–СДС ще бъде разположена в център-дясно. ПП–ДБ ще заеме крайните десни редици. ДПС ще се позиционира между "Прогресивна България" и ГЕРБ, а „Възраждане“ получава крайната лява част.

Спорове за местата и кабинетите не е имало, обясниха участниците в срещата.

Петър Витанов – Прогресивна България: „За столове, маси и кабинети не би трябвало да има разправии. За нас това е третостепенен въпрос. По-важното е борбата за справедливост – хората очакват тя да бъде въздадена. От друга страна, всички гледат към портфейла си. Нужни са спешни антикризисни мерки, които да възпрат растящите цени.“

Жечо Станков – ГЕРБ–СДС: „Всичко беше консенсусно. Колегите проявиха разбиране при подреждането на групите и срещата премина спокойно. Запазваме част от кабинетите си, а друга освобождаваме за колегите от "Прогресивна България". От гледна точка разпределение на кабинетите сме доволни.“

Надежда Йорданова – Демократична България, ПП–ДБ: „Имаше спор за разпределението на местата, както обикновено преди всяко ново Народно събрание, но този път се справихме по-бързо. Всички ще имат място на първия ред. 5 парламентарно представени партии са. Ние ще бъдем най-вдясно.“

Петър Петров – „Възраждане“: „По-важният въпрос е какво се случва с държавата – ще се сменя ли ВСС, ще има ли мерки срещу инфлацията и растящите цени. Това са темите, които вълнуват обществото, а не разпределението на стаите.“

Участниците в работната среща заявиха, че на този етап не е обсъждана кандидатура за председател на парламента.

Петър Витанов – Прогресивна България: „Добрата парламентарна практика изисква преди първото заседание колегите да бъдат запознати. Опитваме се да възстановим парламентарната традиция.“

Слави Василев – Прогресивна България: „Най-важното е парламентът да се конституира бързо и да покажем на хората, че сме готови да работим. Още в първия ден ще бъде избран председател и ще започне реална работа.“

Жечо Станков – ГЕРБ: „Кандидатура за председател не е обсъждана все още.“

Надежда Йорданова – Демократична България, ПП–ДБ: „Разговори с нас относно номинацията на "Прогресивна България" за председател на Народното събрание не са водени. Председателят трябва да бъде професионалист, който да води консенсусно работата на парламента.“

Останалите партии не коментираха.

