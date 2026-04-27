Президентът Йотова за новия парламент: Очакваме много смели и бързи решения

52-рото Народно събрание ще се събере за първи път в 10.00 часа в четвъртък, обяви днес президентът Илияна Йотова. Държавният глава коментира пред журналисти какви очаквания има от новия парламент. Йотова очерта и времевия хоризонт, в който ще започне процедурата по сформиране на редовно правителство.

Държавният глава Илияна Йотова ще свика 52-рото Народно събрание на 11-ия ден след извънредните парламентарни избори.

Илияна Йотова, президент на Република България: "52-рото НС ще бъде свикано в 10.00 часа, в четвъртък тази седмица."

Президентът ще присъства на цялото първо заседание на парламента, за да чуе какви приоритети ще очертаят парламентарните сили и пред тях Йотова ще обяви очакванията си от народните представители.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Убедена съм, че ще видим нов парламент, съвсем различен, за мен най-важното е да бъде променен и стилът, и начинът на работа в този парламент, да бъде език, който да бъде с уважение не само помежду им, но и към всички български граждани и очакваме много смели и бързи решения."

Веднага след конституирането на парламента, Йотова ще започне консултациите с парламентарните групи, преди връчването на мандат за съставяне на правителство на посочен от "Прогресивна България" кандидат-премиер.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Първите задачи са свързани преди всичко с приемането на бюджета тази година. Макар и за половин година , той е изключително важен, защото държавата е изправена наистина пред блокаж."

Йотова допълни още, че промените в Конституцията, които да премахнат т.н. "домова книга" при назначаването на служебен премиер са необходими, но далеч не са сред първите задачи пред новия парламент.

