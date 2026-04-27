Политиците очи в очи със своите избиратели: Многовековна традиция за пряка демокрация в швейцарски кантон

Представете си да си избираме правителството пряко - всеки един от нас да гласува с вдигане на ръка "за" и "против" и това да е съпроводено с дебати очи в очи и директни въпроси към политиците, които желаят да ни управляват. Изглежда като утопия, но това е реалност в два кантона в Швейцария. В тях вчера се проведе вот.

Ландсгемайнде или парламент на открито - така в кантона Апенцел в Швейцария наричат ежегодната традиция, която датира от XV век и се провежда всяка последна неделя на април. 17 000 жители се събират на площада и дават своя глас с вдигане на ръка.

Урсулина - гласоподавател в кантон Апенцел: "Добре е да е пряк изборът и да говориш с хората за това, да чуеш директно аргументите."

За първи път Апенцел избира жена за ландаман - ръководител на кантона.

Ангела Кьолер - първата жена ландаман на кантона Апенцел: "Правим същото и по пощата на федералните референдуми, но е много по-различно да попълниш формуляра сам вкъщи и да го пратиш по пощата. Друго е да стоиш редом до хората пред урните, така усещаш политиката с всичките си сетива. Проблемите се изговарят, има дискусия."

В открития парламент всеки гласоподавател може да предложи проблем за гласуване, а това позволява и директен дебат.

Мартин Пфистер - ръководител на Федералния департамент за отбрана, гражданска защита и спорт на Конфедерация Швейцария: "Да, невероятно е, защото видяхме, че има много хора, които са силно ангажирани и готови за дискусия. Именно това е демокрацията - да обсъждаш проблемите и да вземаш решения, като даваш своя глас."

Апенцел е един от най-консервативните кантони в Швейцария - на жените е разрешено да гласуват едва през 1991 година, през 2021 г. беше и най-ниската подкрепа за еднополовите бракове.

Денят на открития парламент обикновено е съпроводен и от базар и музика, а вечерта всички се събират по баровете и ресторантите, за да политиканстват.



