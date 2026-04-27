Министър Димитър Илиев постави акцент върху нуждата от модерна спортна база

Изграждането и модернизирането на спортната инфраструктура трябва да бъде сред основните приоритети на следващия редовен министър на младежта и спорта. Това заяви служебният ръководител на ведомството Димитър Илиев.

По думите му редица спортове в България постигат сериозни успехи, но условията за подготовка изостават значително. Като примери той посочи биатлона, плувните дисциплини и леката атлетика, които се нуждаят от съществено подобрение на базата.

"Ако искаме да имаме добри резултати и успешни спортисти, трябва да създадем условия, в които те да тренират. Спортната инфраструктура е занемарявана с години, дори десетилетия назад“, подчерта Илиев. Той допълни, че именно това ще бъде ключова тема при предаването на поста на следващия редовен министър.

Нов подход към планирането и изграждането на спортна инфраструктура в България въвежда инициативата „Глас за спорт“, която дава възможност на гражданите директно да посочват от какви съоръжения има най-голяма нужда в техните общини.

Платформата е реализирана с подкрепата на Министерството на младежта и спорта и е разработена от създателя на проекта "Черна писта“ Мартин Атанасов. Чрез дигитален инструмент се събира обратна връзка от гражданите за нуждите на местно ниво, като данните ще бъдат анализирани и използвани при определянето на бъдещи инвестиционни приоритети. Идеята не е платформата да взема решения самостоятелно, а да подпомага институциите с по-надеждна и обективна основа за планиране.

Чрез платформата потребителите могат лесно да посочат приоритетите си, като избират локация чрез интерактивна карта, регистрират се и подреждат по важност три вида спортна инфраструктура. Събраната информация се обработва чрез система за претеглено точкуване, която отчита значимостта на всяко предпочитание.

Резултатите се актуализират в реално време и предоставят ясна картина за нуждите в отделните региони. Очаква се това да помогне на националните и местните институции да насочват по-ефективно публичните ресурси и да планират устойчиво развитието на спортната среда в страната.

Вижте повече детайли зад разработената нова платформа, както и изказването на Димитър Илиев във видеото!