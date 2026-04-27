Министър Димитър Илиев постави акцент върху нуждата от модерна спортна база

Служебният министър на спорта призова инвестициите в инфраструктура да станат водещ приоритет, представена бе и платформата "Глас за спорт"

Изграждането и модернизирането на спортната инфраструктура трябва да бъде сред основните приоритети на следващия редовен министър на младежта и спорта. Това заяви служебният ръководител на ведомството Димитър Илиев.

По думите му редица спортове в България постигат сериозни успехи, но условията за подготовка изостават значително. Като примери той посочи биатлона, плувните дисциплини и леката атлетика, които се нуждаят от съществено подобрение на базата.

"Ако искаме да имаме добри резултати и успешни спортисти, трябва да създадем условия, в които те да тренират. Спортната инфраструктура е занемарявана с години, дори десетилетия назад“, подчерта Илиев. Той допълни, че именно това ще бъде ключова тема при предаването на поста на следващия редовен министър.

Нов подход към планирането и изграждането на спортна инфраструктура в България въвежда инициативата „Глас за спорт“, която дава възможност на гражданите директно да посочват от какви съоръжения има най-голяма нужда в техните общини.

Платформата е реализирана с подкрепата на Министерството на младежта и спорта и е разработена от създателя на проекта "Черна писта“ Мартин Атанасов. Чрез дигитален инструмент се събира обратна връзка от гражданите за нуждите на местно ниво, като данните ще бъдат анализирани и използвани при определянето на бъдещи инвестиционни приоритети. Идеята не е платформата да взема решения самостоятелно, а да подпомага институциите с по-надеждна и обективна основа за планиране.

Чрез платформата потребителите могат лесно да посочат приоритетите си, като избират локация чрез интерактивна карта, регистрират се и подреждат по важност три вида спортна инфраструктура. Събраната информация се обработва чрез система за претеглено точкуване, която отчита значимостта на всяко предпочитание.

Резултатите се актуализират в реално време и предоставят ясна картина за нуждите в отделните региони. Очаква се това да помогне на националните и местните институции да насочват по-ефективно публичните ресурси и да планират устойчиво развитието на спортната среда в страната.

Вижте повече детайли зад разработената нова платформа, както и изказването на Димитър Илиев във видеото!

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала (ОБЗОР)
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи масторски клас в Национална музикална академия
Иран с ново предложение за Ормузкия проток
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев
Спортни новини 26.04.2026 г., 20:50 ч.
Абдулрашид Садулаев: Искам да продължа да пиша историята на спорта Абдулрашид Садулаев: Искам да продължа да пиша историята на спорта
Радослав Великов: Доволен съм от представянето на борците, но можеше и още Радослав Великов: Доволен съм от представянето на борците, но можеше и още
Карлос Насар: На световното ще трябва да сме на съвсем друго ниво Карлос Насар: На световното ще трябва да сме на съвсем друго ниво
Асен Златев в предаването "Зала на славата" Асен Златев в предаването "Зала на славата"
Ангел Русев: Шест титли изискват характер, дисциплина и много лишения Ангел Русев: Шест титли изискват характер, дисциплина и много лишения
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в четвъртък
Поскъпването на живота КНСБ: 1473 евро са нужни на месец за тричленно семейство Поскъпването на живота КНСБ: 1473 евро са нужни на месец за тричленно семейство
Нови цени за издаване на лични карти и паспорти Нови цени за издаване на лични карти и паспорти
Ще получи ли Коул Томас Алън и директно обвинение за покушение срещу Доналд Тръмп? Ще получи ли Коул Томас Алън и директно обвинение за покушение срещу Доналд Тръмп?
Руски удари срещу Украйна - Одеса и Суми под обстрел
България ще запомни Михаил Заимов като човек на духа, написа Румен...
След успешна трансплантация и дълго лечение: Изписаха бебето с 1...
Памет за героите от Априлското въстание: БАН организира тържествено...
