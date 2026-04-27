БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
КНСБ: Ръст на цените на храните изпреварва доходите в...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Прокуратурата поиска разпит на още свидетели и нови експертизи за случая с падналото от НДК дете

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази
годишно момче падна парапет района ндк
Слушай новината

Софийската районна прокуратура е дала подробни указания на полицията за разпит на още свидетели, както и за назначаване на нови експертизи във връзка със случая с падналото дете от парапет на НДК.

До момента в хода на разследването е извършен оглед на местопроизшествието и са иззети веществени доказателства, разпитани са свидетели, назначена е съдебномедицинска експертиза и са приобщени записи от охранителни камери.

Указано е да се назначи комплексна видеотехническа и лицево-идентификационна експертиза на записи от видеокамери и техническа експертиза на металния парапет. В хода на разследването следва да се изискат и приложат всички необходими документи относно строежа на въпросния парапет и кой отговаря за поддръжката на сградния фонд.

Разследването по случая продължава, като се проверят всички версии, относими към досъдебното производство, посочват от Софийска районна прокуратура. В случай, че бъдат събрани достатъчно доказателства за виновността на определени лица, те ще бъде привлечени към наказателна отговорност, подчертават от институцията.

#паднало от парапет дете #Софийска градска прокуратура #НДК

