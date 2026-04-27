Прокуратурата поиска разпит на още свидетели и нови експертизи за случая с падналото от НДК дете

Софийската районна прокуратура е дала подробни указания на полицията за разпит на още свидетели, както и за назначаване на нови експертизи във връзка със случая с падналото дете от парапет на НДК.

До момента в хода на разследването е извършен оглед на местопроизшествието и са иззети веществени доказателства, разпитани са свидетели, назначена е съдебномедицинска експертиза и са приобщени записи от охранителни камери.

Указано е да се назначи комплексна видеотехническа и лицево-идентификационна експертиза на записи от видеокамери и техническа експертиза на металния парапет. В хода на разследването следва да се изискат и приложат всички необходими документи относно строежа на въпросния парапет и кой отговаря за поддръжката на сградния фонд.

Разследването по случая продължава, като се проверят всички версии, относими към досъдебното производство, посочват от Софийска районна прокуратура. В случай, че бъдат събрани достатъчно доказателства за виновността на определени лица, те ще бъде привлечени към наказателна отговорност, подчертават от институцията.