НДК започва проверка след инцидента с пострадало дете

Националният дворец на културата изрази съпричастност към пострадалото дете и неговото семейство след инцидента в района на комплекса, при който 14-годишно момче пострада тежко. От институцията посочват, че следят с тревога състоянието му и се надяват на бързото му възстановяване.

„Изразяваме искрената си съпричастност и подкрепа към него и неговото семейство в този тежък момент“, се казва в позицията на НДК.

Оттам допълват, че оказват пълно съдействие на компетентните органи за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая.

„Безопасността е водещ приоритет за нас. В тази връзка се извършва вътрешна проверка на състоянието на съоръженията и на всички приложими мерки за сигурност", пише още в становището.

От НДК посочват, че външните пространства на сградата са проектирани и се поддържат в съответствие с действащите нормативни изисквания, включително свързаните с пожарна безопасност и евакуация.

"Служителите на НДК, съвместно с органите на реда, осъществяват регулярен контрол в района и предприемат действия при установяване на рисково поведение", пише още.

От институцията подчертават, че до приключване на проверките и експертните оценки не може да бъде направено заключение за причините за инцидента, нито да се потвърждават твърдения, разпространявани в публичното пространство.