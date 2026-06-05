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Разкриха незаконна продажба на лекарства в Сливен

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икономическата полиция разкри незаконна продажба лекарства сливен
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Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към Областната дирекция на МВР в Сливен разкриха случай на нерегламентирана продажба на лекарствени продукти. При проверка са иззети 1486 опаковки антибиотици и други медикаменти, съобщиха от полицията.

Проверката е извършена тази седмица в дрогерия в Сливен в рамките на специализирана операция, осъществена съвместно със служители на Регионалната здравна инспекция и Националната агенция за приходите.

Установено е, че в търговския обект се предлагат лекарствени продукти, чиято продажба по закон може да се извършва единствено в аптеки. При извършена контролна покупка е продаден антибиотик, без за продажбата да бъде издаден касов бон.

При проверката е констатирано и несъответствие в касовата наличност. Всички налични лекарствени продукти са иззети от служители на РЗИ – Сливен.

# продажба на лекарства #Сливен

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