Откриха труп на 77-годишен мъж, погребан в двора на къща в центъра на Велико Търново. Окръжната прокуратура разследва случая.

Тялото на възрастния мъж е открито в края на миналата седмица. От Окръжната прокуратура съобщиха днес, че той е бил онкологично болен и съседите му не са го виждали дълго време. Близките му не са съобщили за смъртта му.

На място е извършен оглед, в който е участвал и съдебен лекар. Направена е аутопсия, не са открити следи от насилствена смърт. Назначени са различни експертизи, които трябва да изяснят всички подробности около здравословното му състояние и настъпилата смърт.

Разпитват се свидетели, приобщават се документи и се извършват други действия, за да се изяснят всички действия на живелите с него в едно домакинство, съобщават още от Окръжна прокуратура - Велико Търново.