КНСБ: Ръстът на цените на храните изпреварва доходите в...
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в...
Варна става спортна столица през май - търсят се доброволци за мащабните мероприятия

Спорт
Градът ще бъде домакин на състезания от Световната купа по спортна гимнастика и Европейската купа по художествена гимнастика, както и маратона на Варна.

Варна става спортна столица през май - търсят се доброволци за мащабните мероприятия
През май във Варна ще се състоят състезания от Световната купа по спортна гимнастика и Европейската купа по художествена гимнастика, както и маратонът на Варна.

Директорът на дирекция "Спорт" към Община Варна Кристиян Димитров апелира повече хора да участват в организацията на събитията като доброволци.

"Варна продължава да затвърждава титлата като европейски град на спорта. Започваме със Световната купа на Данчо Йовчев. Следва маратонът на Варна, в който са записани участници от над 20 държави. Тези събития няма как да се случат без доброволци. За маратона са необходими около 130-140 доброволци. За Световната купа има около 60 доброволци. Имаме и европейско първенство по карате киокушин, за което също ще ни трябват доброволци. За Европейската купа по художествена гимнастика също ни трябват около 130-140 души", сподели той в интервю за предаването "България в 60 минути".

Пламен Байков е доброволец от над 20 години.

"Доброволец съм за маратона на Варна от първото издание на състезанието. Трябва да си доброволец. Това е кауза и начин на живот. Чувстваш се удовлетворен, за това което си направил на бъдещето на младите хора", допълни той.

Георги Георгиев - Гец е доброволец от над 11 години.

"Случайно ме поканиха, осъзнато отидох на Маратон Варна преди 11 години. От първата година съм редови доброволец. Навсякъде давам цялата си положителна енергия, за да може състезателите да усетят емоцията. Доброволците са много вана и ценна част от всяко едно мероприятие. Те са невидимата част от организацията и дават сърце и душа, да бъдат полезни", добави варненецът.

Вижте цялото интервю във видеото.

#България в 60 минути

Министър Димитър Илиев постави акцент върху нуждата от модерна спортна база
Министър Димитър Илиев постави акцент върху нуждата от модерна спортна база
Еуфория на "Герена" преди решителния мач на Левски
Спортни новини 27.04.2026 г., 12:25 ч.
ЦСКА скочи остро срещу съдийските назначения за реванша с Лудогорец
Спортни новини 27.04.2026 г., 06:30 ч.
В Пловдив започна инициативата "60 години Христо Стоичков"
Президентът Йотова за новия парламент: Очакваме много смели и бързи решения
Президентът Йотова за новия парламент: Очакваме много смели и бързи решения
У нас
ЕК: България поиска отлагане на срокове по ПВУ
По света
Разбиха престъпна група за пране на пари: Иззети са 600 000 евро, 70 кг дрога и боеприпаси
У нас
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
У нас
Андрей Гюров - основното име, което обсъждат в ПП-ДБ за кандидат за...
У нас
Руски удари срещу Украйна - Одеса и Суми под обстрел
Европа
След успешна трансплантация и дълго лечение: Изписаха бебето с 1...
У нас
"Самотен вълк", критик на Тръмп: Кой е стрелецът от...
По света
