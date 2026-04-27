КНСБ: Ръстът на цените на храните изпреварва доходите в...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в...
Чете се за: 01:27 мин.

ЕК: България поиска отлагане на срокове по ПВУ

България е поискала миналата седмица от Еврокомисията отлагане на срока за изпълнение на два ключови етапа от Плана за възстановяване и устойчивост. Става въпрос за създаването на работещ антикорупционен орган, заради което бяха спрени над 360 милиона евро по второто и третото плащане по ПВУ. Брюксел в момента разглежда искането на София.

Мачей Берестецки, говорител на ЕК: “Миналата седмица България поиска промяна в Плана за възстановяване, след разговори с Комисията. Промяната включва предложение да бъде отложен срокът за прилагането на два ключови етапа, свързани с Антикорупционната комисия. Заради тези етапи по-рано бяха спрени част от плащанията. Първият ключов етап е свързан със създаването на политически независим антикорупционен орган. Според предложената промяна въвеждането на този ключов етап може да се премести от второто към четвъртото искане за плащане. Вторият ключов етап е свързан с това този орган за започне да действа. Искането е това да бъде преместено от третото към петото плащане. Трябва да признаем, че България вече предприе надеждни стъпки, за да гарантира изпълнението на тези ключови етапи. На 16 април служебното правителство одобри преработен законопроект за Антикорупционната комисия, който би могъл да реши въпроса със спрените средства. Това, което ние сега ще направим, е да оценим промените, предложения в българския План за възстановяване и да изготвим решение за тях, по което да се произнесе Съветът”.

#ПВУ #срокове #България

ТОП 24

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гледайте третия мач от финалната серия за титлата в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
2
Гледайте третия мач от финалната серия за титлата в НВЛ между...
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала (ОБЗОР)
3
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест...
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
4
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи масторски клас в Национална музикална академия
5
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи...
Нови цени за издаване на лични карти и паспорти
6
Нови цени за издаване на лични карти и паспорти

Най-четени

Как се разпределят мандатите в новия парламент?
1
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
3
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“
4
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона...
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
5
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев
6
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на...

Още от: По света

Политиците очи в очи със своите избиратели: Многовековна традиция за пряка демокрация в швейцарски кантон
Политиците очи в очи със своите избиратели: Многовековна традиция за пряка демокрация в швейцарски кантон
САЩ в очакване на Чарлз III САЩ в очакване на Чарлз III
Чете се за: 03:22 мин.
Конкурсът „Евровизия“ завладява цяла Виена Конкурсът „Евровизия“ завладява цяла Виена
Чете се за: 02:57 мин.
Змия с дължина метър и половина бе извадена от двигателя на кола в Румъния Змия с дължина метър и половина бе извадена от двигателя на кола в Румъния
Чете се за: 01:05 мин.
Ще получи ли Коул Томас Алън и директно обвинение за покушение срещу Доналд Тръмп? Ще получи ли Коул Томас Алън и директно обвинение за покушение срещу Доналд Тръмп?
Чете се за: 03:55 мин.
Руски удари срещу Украйна - Одеса и Суми под обстрел Руски удари срещу Украйна - Одеса и Суми под обстрел
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

ЕК: България поиска отлагане на срокове по ПВУ
ЕК: България поиска отлагане на срокове по ПВУ
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Разбиха престъпна група за пране на пари: Иззети са 600 000 евро, 70 кг дрога и боеприпаси Разбиха престъпна група за пране на пари: Иззети са 600 000 евро, 70 кг дрога и боеприпаси
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в четвъртък Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в четвъртък
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
КНСБ: Ръстът на цените на храните изпреварва доходите в България
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Андрей Гюров - основното име, което обсъждат в ПП-ДБ за кандидат за...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Руски удари срещу Украйна - Одеса и Суми под обстрел
Чете се за: 00:47 мин.
Европа
След успешна трансплантация и дълго лечение: Изписаха бебето с 1...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Product image
