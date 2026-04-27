ЕК: България поиска отлагане на срокове по ПВУ

България е поискала миналата седмица от Еврокомисията отлагане на срока за изпълнение на два ключови етапа от Плана за възстановяване и устойчивост. Става въпрос за създаването на работещ антикорупционен орган, заради което бяха спрени над 360 милиона евро по второто и третото плащане по ПВУ. Брюксел в момента разглежда искането на София.

Мачей Берестецки, говорител на ЕК: “Миналата седмица България поиска промяна в Плана за възстановяване, след разговори с Комисията. Промяната включва предложение да бъде отложен срокът за прилагането на два ключови етапа, свързани с Антикорупционната комисия. Заради тези етапи по-рано бяха спрени част от плащанията. Първият ключов етап е свързан със създаването на политически независим антикорупционен орган. Според предложената промяна въвеждането на този ключов етап може да се премести от второто към четвъртото искане за плащане. Вторият ключов етап е свързан с това този орган за започне да действа. Искането е това да бъде преместено от третото към петото плащане. Трябва да признаем, че България вече предприе надеждни стъпки, за да гарантира изпълнението на тези ключови етапи. На 16 април служебното правителство одобри преработен законопроект за Антикорупционната комисия, който би могъл да реши въпроса със спрените средства. Това, което ние сега ще направим, е да оценим промените, предложения в българския План за възстановяване и да изготвим решение за тях, по което да се произнесе Съветът”.