Външният министър на Иран на посещение в Москва

Руският президент Владимир Путин прие иранския външен министър Абас Арагчи, който при пристигането си обвини Съединените щати за провала на мирните преговори в Пакистан.

По време на срещата двете страни заявиха, че ще продължат да развиват отношенията си, определени като „стратегическо партньорство“. Путин изрази надежда, че иранският народ ще преодолее настоящия „труден период“ и декларира готовност Русия да работи в интерес на народите от Близкия изток и за възстановяване на мира.

Преди визитата в Русия Арагчи посети Пакистан и Оман.

Доналд Тръмп е отменил плановете си да изпрати пратеници за преговори в Исламабад. Според американски медии той е свикал кризисно заседание, посветено на застоя в преговорите и на възможните следващи стъпки в конфликта.