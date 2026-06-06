Размяна на удари между САЩ и Иран: Чупи ли се „иранската ос“

Пореден тест за крехкото примирие между САЩ и Иран, след като и двете страни си размениха атаки. Според Техеран споразумението за спиране на огъня е нарушено от Вашингтон. Преговорите между двете страни са в застой. А Ливан обвини Иран, че използва страната като "разменна монета" във войната със Съединените щати.

Американското централно командване е свалило няколко дрона камикадзе в района на Ормузкия проток и е атакувало радарни системи в Иран. В отговор - Техеран изстреля ракети срещу американски бази в Кувейт и Бахрейн. Шест от тях са обезвредени, седмата не е стигнала целта си.

Двете държави остро протестираха атаката. Според Вашингтон няма жертви и щети по американски съоръжения. В послание, изчетено по иранската тв, от Иранската революционна гвардия поеха отговорност за последните атаки и предупредиха, че ако американските удари продължат, Ормузкият проток ще бъде затворен изцяло.

Колкото повече се бави мирът, толкова повече се задълбочават икономическите проблеми, казват обикновените иранци, и призовават за преговори.

Дивсалар, жител на Техеран: „Ако ще се работи за постигане на споразумение, и двете страни трябва да се въздържат. Ако едната страна атакува, а другата мълчи - това не е споразумение."

За Ливан войната може да се окаже големия шанс да се измъкне от орбитата на Техеран. Ливанските власти поддържат връзки с Иран, но сдържани. Повече от 40 години обаче Иран има огромно влияние в Ливан заради Хизбула - групировката е създадена и финансирана от Иранската Революционна гвардия. Ливанските власти обвиняват Техеран, че използва Ливан в преговорите със САЩ като обвързва мирното споразумение със ситуацията в Ливан.

Наваф Салам, премиер на Ливан: „Ливан не е разменна монета за никого, а югът не е ничий резервен фронт."

Отговорът на Иран не закъсня.

Абас Арагчи, външен министър на Иран: „Ако Ливан беше разменна монета за Иран, отдавна щяхме да имаме сделка."

Ако "иранската ос" се пропука, Техеран ще загуби контрола си в Средиземноморския регион. И най-вероятно районът ще попадне под влиянието на Саудитска Арабия - страна, която ливанските власти предпочитат пред Иран.