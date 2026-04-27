Чарлз III пристигна във Вашингтон

Британският крал Чарлз III и кралица Камила пристигнаха на четиридневно държавно посещение в Съединените щати. Според правителството в Лондон визитата отбелязва историческите връзки между двете страни в годината, в която домакините честват четвърт хилядолетие от основаването на държавата си.

Чарлз III ще стане първият британски монарх, който ще говори пред американския Конгрес след словото на покойната Елизабет II през 1991 г.

Посещението се осъществява в условията на двустранно напрежение заради позицията на Лондон по войната в Иран, както и на фона на стрелбата по време на събитие с участието на Доналд Тръмп в събота.

Кралската двойка ще има среща на чай с домакините Доналд и Мелания Тръмп и ще присъства на официална галавечеря.

В сряда Чарлз III и Камила ще посетят мемориала на жертвите от атентатите от 11 септември в Ню Йорк, а в четвъртък ще заминат за Бермудските острови – отвъдморска британска територия.