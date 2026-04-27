Нови 16 случая на морбили у нас, заразените вече са 191

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Нови 16 случая на морбили у нас, заразените вече са 191
Снимка: БТА
Общо 16 нови случая на морбили са регистрирани в страната, като заболелите вече са 191 души. Това показват данните към 27 април, публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването.

Осем от новите случаи са в Плевен, шест – във Враца, и още два – в Ловеч. Всички новорегистрирани са на възраст от 0 до 50 години.

От началото на разпространението на морбили у нас са поставени над 20 хиляди ваксини срещу морбили, паротит и рубеола.

Причинителят на морбили е силно заразен, припомнят от платформата „Плюс мен“, създадена от Министерството на здравеопазването с цел популяризиране на ваксините и ползите от тях. При близък контакт със заразен е необходимо незабавно да се потърси медицинска помощ, тъй като при нужда може да бъде поставена ваксина до 72 часа след контакта.

Особено внимателни трябва да бъдат хората, които не са ваксинирани или не са преболедували морбили, бременните, хората с отслабена имунна система, както и родителите на малки деца.

На 19 март здравното министерство съобщи за първите осем случая на морбили, потвърдени в община Бяла Слатина, област Враца. Тогава беше разпоредена извънредна имунизация на всички деца с пропуснати ваксини.

#заболели от морбили #Плевен #Ловеч #Министерство на здравеопразването #Враца

